مرقص: عون شدد على أهمية الوحدة الداخلية لتجاوز الصعاب وسنستكمل البحث في جلسة الخميس

أعلن وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء ان "الرئيس عون شدد خلال الجلسة على أهمية الوحدة الداخلية لتجاوز الصعاب".واوضح ان "الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقًا رئيس الحكومة نواف سلام".وذكر بان "مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية".واشار الى ان "يوم الخميس ستعقد جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم ولم نقر بعد الورقة".وقرر مجلس الوزراء استكمال البحث بشأن العروض المقدمة لوزارة الاتصالات حول توفير الانترنت عبر الأقمار الصناعية في جلسة الخميس.ولفت مرقص الى ان "مجلس الوزراء قرر تغيير اسم جادة حافظ الاسد من المطار الى سليم سلام الى جادة زياد الرحباني".