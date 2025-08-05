سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي وجلسة الخميس

اكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".



وقال: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 اب، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الحالي".