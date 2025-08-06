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"الكتلة الوطنية": وضع جدول زمني لحصر السلاح خطوة جريئة لاستعادة الشرعية

أخبار لبنان
2025-08-06 | 09:15
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&quot;الكتلة الوطنية&quot;: وضع جدول زمني لحصر السلاح خطوة جريئة لاستعادة الشرعية
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"الكتلة الوطنية": وضع جدول زمني لحصر السلاح خطوة جريئة لاستعادة الشرعية

هنأت "الكتلة الوطنية" في بيان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء وجميع اللبنانيين بالخطوة الجريئة المتمثلة بوضع جدول زمني لحصر السلاح وحل الميليشيات قبل نهاية العام الحالي.

وقالت: "كل الدعم السياسي لتنفيذ هذا القرار، من أجل عودة الشرعية الى كل لبنان، وانطلاق مسار بناء الدولة".

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