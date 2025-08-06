أبي رميا: السيادة تعني حصرية السلاح في يد الدولة الشرعية من دون سواها

أكّد النائب سيمون أبي رميا الدعم المطلق لقرار مجلس الوزراء الأخير، لجهة تكليف الجيش اللبنانيّ بوضع خطة لحصر السلاح في يد الدولة.



وشدّد، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، أنّ استمرار إسرائيل في احتلال بعض الأراضي اللبنانية وفي الاعتداءات المتكررة، تشكّل انتهاكًا فاضحًا ودائمًا لسيادة لبنان.



وأشار إلى أنّ السيادة تعني حصرية السلاح في يد الدولة الشرعية من دون سواها.