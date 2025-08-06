الجيش الإسرائيليّ: قضينا على عنصر من "حزب الله" في البقاع

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى في منطقة البقاع في لبنان مساء أمس على عنصر إرهابي من حزب الله قام بتوجيه خلايا إرهابية في سوريا لاطلاق قذائف صاروخية نحو هضبة الجولان



🔸هاجمت قطعة جوية لسلاح الجو مساء أمس في منطقة البقاع في لبنان وقضت على المدعو حسام قاسم غراب وهو أحد عناصر حزب الله… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2025

اغتال الجيش الإسرائيليّ في البقاع، مساء أمس، عنصرًا من "حزب الله" قام بتوجيه خلايا في سوريا لاطلاق قذائف صاروخية نحو هضبة الجولان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.وكتب عبر منصة "اكس": "هاجمت قطعة جوية لسلاح الجو مساء أمس في منطقة البقاع في لبنان وقضت على حسام قاسم غراب وهو أحد عناصر "حزب الله".وأضاف: "عمل من داخل الأراضي اللبنانية لتوجيه خلايا في سوريا خططت لإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة هضبة الجولان".وشدّد أدرعي على أنّ "أنشطة العنصر شكلت تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها وأنّ الجيش سيواصل العمل، لإزالة أي تهديد على إسرائيل".