عمار: لضرورة تحصين السلم الأهليّ والوحدة الوطنية

أكّد النائب علي عمار ضرورة عدم إفساح المجال أمام إسرائيل، للدخول في أفخاخ تسقط السلم الأهليّ.



وأوضح، بعد لقاء وفد من "حزب الله" النائب فيصل كرامي، بحثهم بعض الملفات الداخلية وتأكيد ضرورة تحصين السلم الأهليّ والوحدة الوطنية.



وقال عمار: "قيادة الحزب تقيّم ما جرى أمس وعلى ضوئها تتخذ القرار المستقبليّ والحزب هو الفريق الأحرص على السلم الأهليّ".



واعتبر أنّ الورقة التي قدّمها الموفد الأميركيّ توم برّاك، لا تسمى ورقة أميركية، بل إسرائيلية من حيث النشأة والبنود التي تتضمنها.



ورأى أنّ المطلوب من اللبنانيين الانتباه إلى ما تستهدفه إسرائيل عبر الورقة الأميركية.



وقال: "على الرغم من التزام لبنان والمقاومة تبقى إسرائيل غير الملتزمة".



وأضاف: "الجيش والحزب أكثر المؤسسات تفاهمًا مع بعضهما لناحية مصلحة لبنان".