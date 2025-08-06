مخزومي: حصر السلاح بيد الدولة خطوة أساسية ونأمل الموافقة على المقترح الأميركي الخميس

قرار مجلس الوزراء أمس بوضع السلاح حصراً في يد الدولة قبل نهاية العام الحالي، هو خطوة أساسية نحو تثبيت منطق المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

على أمل أن يقترن هذا القرار بالموافقة على المقترح الأميركي في جلسة يوم الخميس، بالإجماع أو بأغلبية مريحة، كي تبدأ مسيرة الإصلاح وبناء الدولة… — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 6, 2025

رأى النائب فؤاد مخزومي ان "قرار مجلس الوزراء أمس بوضع السلاح حصرًا في يد الدولة قبل نهاية العام الحالي هو خطوة أساسية نحو تثبيت منطق المؤسسات وتعزيز سيادة القانون".وكتب على "اكس": "يقترن هذا القرار بالموافقة على المقترح الأميركي في جلسة يوم الخميس، بالإجماع أو بغالبية مريحة، كي تبدأ مسيرة الإصلاح وبناء الدولة بشكل فعلي".وختم مؤكدًا ان "لبنان لا يبنى بالسلاح الموازي بل بإرادة وطنية جامعة تضع أمن المواطنين واستقرارهم فوق كل اعتبار".