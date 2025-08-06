أعداد الوافدين إلى لبنان في تموز الأعلى منذ بداية العام!

شهدت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نشاطًا ملحوظًا خلال شهر تموز الماضي، ان على صعيد أعداد المسافرين عبر هذا المرفق الحيوي الهام او بالنسبة للرحلات الجوية لشركات الطيران من لبنان واليه.



فعلى صعيد الركاب، كان لافتًا ارتفاع اعداد الوافدين الى لبنان بنسبة زادت عن 15 بالمئة مقارنة مع شهر تموز 2024، وسجل مجموع الركاب عبر المطار خلال الشهر السابع من العام الحالي 873 ألفًا و95 راكبًا، وهو العدد الشهري الأكبر للركاب منذ مطلع هذا العام، وبذلك يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025 الى ثلاثة ملايين و872 ألفًا و223 راكبًا.



وقد توزعت حركة المطار خلال شهر تموز 2025 على الشكل التالي:



المسافرون:

ارتفع مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر تموز الفائت بنسبة 16,25 بالمئة مسجلًا 873 ألفًا و95 راكبًا، اذ كان لافتًا ارتفاع أعداد القادمين الى لبنان بنسبة 15,30 بالمئة عما كان عليه في تموز 2024، حيث بلغ عدد الوافدين الى لبنان 474 ألفًا و273 راكبًا (مقابل 411 ألفًا و320 راكبًا في تموز 2024)، كما ارتفع عدد ركاب المغادرة بنسبة 17,49 بالمئة وسجل 398 ألفًا و617 راكبًا، اما ركاب الترانزيت فتراجع عددهم بنسبة 55,8 بالمئة وبلغ 205 ركاب.



الرحلات الجوية:

بلغ مجموع رحلات شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر تموز الفائت 5990 رحلة (بزيادة 5,75 بالمئة عما كانت عليه في تموز 2024)، منها 2997 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 5,82 بالمئة) و2993 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة 5,68 بالمئة).



ومع انتهاء الشهر السابع من العام 2025، يصبح المجموع العام للركاب الذين استخدموا المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز ثلاثة ملايين و872 ألفًا و223 راكبًا (مقابل ثلاثة ملايين و750 ألفًا و999 راكبًا في الفترة ذاتها من العام السابق 2024 اي بزيادة بلغت 3,23 بالمئة).