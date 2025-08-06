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جنبلاط عرض مع السفير الصينيّ الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2025-08-06 | 06:01
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جنبلاط عرض مع السفير الصينيّ الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
عرض رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط مع السفير الصينيّ لدى لبنان شن تشوان دونغ، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وحضر اللقاء، في كليمنصو، النائبان وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، ونائب رئيس الحزب زاهر رعد.
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