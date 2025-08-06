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مخزومي: فريق مؤسسة مخزومي تنفيذ أكبر مشروع إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية

أخبار لبنان
2025-08-06 | 06:27
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مخزومي: فريق مؤسسة مخزومي تنفيذ أكبر مشروع إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية
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مخزومي: فريق مؤسسة مخزومي تنفيذ أكبر مشروع إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية

كتب رئيس حزب "الحوار الوطنيّ" النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على صفحة "اكس":

"من قلب بيروت، وعلى وقع أزمة الكهرباء، يواصل فريق مؤسسة مخزومي تنفيذ أكبر مشروع إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية، عبر تنظيف وصيانة مئات الألواح المنتشرة على أكثر من ٨٠ شارعا. الفيديو يوثق لحظات من العمل الميداني، حيث يتحول الضوء إلى أمل، والاستدامة إلى واقع. خطوة نحو مدينة أكثر أمانا، أكثر نظافة، وأكثر إشراقا للجميع".

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