جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الخميس

يعقد مجلس الوزراء جلسة في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢٥/٨/٧، في القصر الجمهوري لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة ٢٠٢٥/٨/٥.