سلسلة لقاءات لسلام في السراي...

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي الحكومي، وفدا من "هيئة العلماء المسلمين" في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي الذي قال بعد اللقاء: "أثنينا على الموقف الجريء الذي اتخذته الحكومة بالأمس، ولدينا آمال كبيرة بالعهد والحكومة لتحقيق الازدهار والعدالة ولا سيما الموقوفين الإسلاميين وغيرهم".واستقبل الرئيس سلام وفدا من نقابة "أصحاب مراكز البصريات" برئاسة النقيب فادي الحكيم، الذي قال بعد اللقاء: "اطلعنا الرئيس سلام على أهداف النقابة والتي تضم أصحاب مراكز البصريات الذين يملكون إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة، وأبدى الرئيس سلام دعمه لنقابتنا. ونحن نثمن مواقف رئيس الحكومة."والتقى رئيس الحكومة وفدا من اتحاد بلديات اكروم برئاسة رئيس الاتحاد علي أحمد اسبر الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا على رئيس الحكومة مجموعة من المطالب منها انشاء المستشفى الحكومي بتمويل كويتي وإعطاء توجيهاته لمجلس الانماء والاعمار لتسريع الإجراءات للملف، كذلك طالبنا باستكمال بناء المهنية التي بدأ العمل فيها في العام ٢٠١٨، إضافة الى النظر بفتح معبر رسمي الى سوريا من منطقتنا وغيرها من المطالب المحقة المتعلقة بالمنطقة".والتقى الرئيس سلام مندوب لبنان المعين في الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة.