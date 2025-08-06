الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
أخبار لبنان
2025-08-06 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
رأى "حزب الله" أن حكومة الرئيس نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي - الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان".
وقال في بيان: "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة الخامسة النص الآتي: "وتلتزم الحكومة وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير كل الأراضي اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً".
واعتبر "حزب الله" أن "المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة".
وقال: "جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي توم براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي"".
واعتبر أن هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع.
ورأى "حزب الله" أن "الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، بقوله: "عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن الأراضي اللبنانية كافة". واعتبر أن ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان.
ولفت الى أنَّ خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبيرٌ أيضا عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن "هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده"، قائلا: "وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود".
وأضاف "حزب الله": "في الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان".
وشدد على أنه يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية "باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير كل الأراضي اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي" كما ورد في بيانها الوزاري".
أخبار لبنان
حزب الله
حكومة
نواف سلام
سلاح
التالي
الجيش ينفذ حملة أمنية كبيرة في بعلبك... هذه أبرز وآخر تفاصيلها
مجلس المطارنة الموارنة نوه بمقررات الحكومة: لتصحيح الخلل الظاهر في مشروع القانون الانتخابي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:07
حزب الله: حكومة الرئيس نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي والقرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة
خبر عاجل
08:07
حزب الله: حكومة الرئيس نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي والقرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة
0
خبر عاجل
08:08
حزب الله: قرار الحكومة يُسقط سيادة لبنان ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود
خبر عاجل
08:08
حزب الله: قرار الحكومة يُسقط سيادة لبنان ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود
0
صحف اليوم
2025-05-29
مصادر لـ"الأخبار": سلام سيعقد اجتماعًا قريبًا مع "حزب الله"
صحف اليوم
2025-05-29
مصادر لـ"الأخبار": سلام سيعقد اجتماعًا قريبًا مع "حزب الله"
0
خبر عاجل
2025-06-19
طوم باراك: إذا تدخل "حزب الله" في الحرب فسيكون قرارًا سيّئًا
خبر عاجل
2025-06-19
طوم باراك: إذا تدخل "حزب الله" في الحرب فسيكون قرارًا سيّئًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:52
وزارة الاقتصاد: لا مخالفات بعد كشف حماية المستهلك على أحد الأفران
أخبار لبنان
13:52
وزارة الاقتصاد: لا مخالفات بعد كشف حماية المستهلك على أحد الأفران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
0
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-06-27
ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: أعتقد أنه قريب وقد يكون خلال الأسبوع المقبل
خبر عاجل
2025-06-27
ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: أعتقد أنه قريب وقد يكون خلال الأسبوع المقبل
0
آخر الأخبار
2025-06-17
رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: لم ننفذ أي عملية في فوردو بعد لكن هذا لا يعني أننا لن نفعل ولا نريد أن تتسبب ضرباتنا على إيران بكارثة نووية
آخر الأخبار
2025-06-17
رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: لم ننفذ أي عملية في فوردو بعد لكن هذا لا يعني أننا لن نفعل ولا نريد أن تتسبب ضرباتنا على إيران بكارثة نووية
0
أخبار لبنان
13:12
وقفة تضامنية للتيار الوطني الحر مع رولان خوري في ذكرى 7 آب
أخبار لبنان
13:12
وقفة تضامنية للتيار الوطني الحر مع رولان خوري في ذكرى 7 آب
0
آخر الأخبار
07:00
الوكالة الوطنية للإعلام: انقلاب آلية تابعة للجيش اللبناني على أوتوستراد حبوش - النبطية ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف العسكريين
آخر الأخبار
07:00
الوكالة الوطنية للإعلام: انقلاب آلية تابعة للجيش اللبناني على أوتوستراد حبوش - النبطية ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف العسكريين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:43
سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا
أخبار دولية
13:43
سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
0
أخبار دولية
13:35
سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية
أخبار دولية
13:35
سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية
0
أخبار دولية
13:33
نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد
أخبار دولية
13:33
نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
0
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
سلاح حزب الله من أمل المؤمنة إلى سقوط الردع
تقارير نشرة الاخبار
13:19
سلاح حزب الله من أمل المؤمنة إلى سقوط الردع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ورقة توم براك ومهلة الـ120 يوما... هل ينزع سلاح حزب الله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ورقة توم براك ومهلة الـ120 يوما... هل ينزع سلاح حزب الله؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
00:20
إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين
أمن وقضاء
00:20
إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين
2
أمن وقضاء
04:22
خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها
أمن وقضاء
04:22
خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها
3
صحف اليوم
23:50
مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه
صحف اليوم
23:50
مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه
4
أخبار لبنان
08:13
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
أخبار لبنان
08:13
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
5
خبر عاجل
09:03
بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"
خبر عاجل
09:03
بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"
6
أخبار لبنان
09:13
حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح
أخبار لبنان
09:13
حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح
7
خبر عاجل
13:59
الوزير فادي مكي تحفظ على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل تقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقلبة
خبر عاجل
13:59
الوزير فادي مكي تحفظ على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل تقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقلبة
8
أمن وقضاء
10:34
ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
10:34
ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More