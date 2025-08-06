لقاء جمع المدير الإقليميّ لمنظمة " الاونيسكو" في بيروت بالرئيس عون: اطلاع على نشاطات المكتب الإقليميّ

أطلع المدير الإقليميّ لمنظمة " الاونيسكو" في بيروت باولو فونتان رئيس الجمهوربة جوزاف عون على نشاطات المكتب الإقليميّ والدعم الذي تقدمه منظمة "الاونيسكو" للبنان في المجالات الثقافية والإعلامية والفكرية والتراثية من خلال تأمين التمويل اللازم لعدد من المشاريع التي تحددها الوزارات المختصة لا سيما وزارتي الثقافة والاعلام.



وأشار، في حضور وزير الاعلام بول مرقص، إلى أنّ "الاونيسكو" عملت مع وزارة الإعلام على "إعادة تأهيل أرشيف تلفزيون لبنان وساهمت في نشاطات أخرى في المجال نفسه، إضافة الى ما تقوم به للمحافظة على التراث اللبناني وتعميم المراكز الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية".



وأكّد مرقص أنّ "التعاون الوثيق القائم بين الوزارة و"الاونيسكو" في مختلف المجالات، والدعم الذي لقيته مؤسسات الوزارة في ميادين عديدة".



ورحب الرئيس عون بفونتان، متمنيا له التوفيق في مهامه في لبنان، شاكرا الاهتمام الذي يبديه لحاجات لبنان في المجالات التي تعنى بها منظمة "الاونيسكو".