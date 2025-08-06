أيوب للـLBCI: قرار الحكومة ليس غدرًا وثبُت أنّ سلاح الحزب لم يحم

أوضحت النائبة غادة أيوب أنّ قرار الحكومة هو نتيجة تنفيذية لقرار وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه "حزب الله" نفسه، "لذلك قرار أمس ليس غدرًا أو جديدًا".



ولفتت، في حديث للـLBCI، إلى أنّ وزراء القوات اللبنانية نادوا بوضع جدول زمنيّ، منذ بداية انضمامهم إلى الحكومة.



وقالت: "بيان الحزب الصادر اليوم، يظهر أنّ الموافقة على قرار 1701 كانت شكلية والأسلوب المعتمد كان شراء الوقت".



وأضافت: "الدولة اللبنانية صرّحت رسميًا بقرار يملك قوة قانونية ويأتي ضمن تطبيق سيادتنا وتطبيق القرارات الدولية والدستورية".



وشدّدت أيوب على أنّ الدولة اللبنانية والجيش اللبنانيّ يحمون اللبنانيين.



واعتبرت أّنّه ثبُت أنّ سلاح الحزب لم يحم واستدرج الجيش الإسرائيليّ إلى احتلال المزيد من النقاط وأنّ مخاوف استهداف فئة معينة تزول في حال انضمام الحزب إلى مسار الدولة.