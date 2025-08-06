سفير مصر بعد لقائه وزير الثقافة: مجلس الوزراء أصدر قرارات مهمة أمس

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، وتم البحث في التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.



وقال السفير المصري اثر اللقاء: "ركزنا أكثر بما يتعلق بالآثار، حيث هناك عدد من القطع الأثرية المصرية موجودة في لبنان وفي الحقيقة الدولة اللبنانية ممثلة بالوزير أبدت استعدادها لتسليمها الى مصر في أسرع وقت، وبالتالي نحن نرتب هذه الأمور لعل وعسى خلال فترة قريبة آتية نقيم مناسبة تعنى بتسليم الآثار الى مصر وهذا سيبقى عنوانا أولا للتنسيق المصري اللبناني وأيضا تحفيزا لدول أخرى لديها قطع أثرية لبنانية بأن تعيدها الى لبنان مثلما هو يعيد قطعا أثرية لأصحابها الحقيقيين، وأيضا له الحق في المطالبة بالقطع الأثرية المنتشرة حول العالم".



وردا على سؤال حول رأيه في تطور الأوضاع في لبنان بعد قرار مجلس الوزراء أمس باتخاذه خطوة حصر السلاح، أجاب: "نحن نرى أن الدولة اللبنانية متفقة في ما بينها على عناوين رئيسية من ضمنها مبدأ حصر السلاح في يد الدولة، يتبقى كيفية تطبيق هذه المقاربة، وما نراه من الجهود التي يقوم بها الرئيس جوزاف عون وايضا الجهود من قبل الحكومة ورئيسها وما جرى أمس شيء جيد ويتم النقاش حول هذا الملف. واعتقد أن مجلس الوزراء أصدر قرارات مهمة أمس، وهناك أيضا جلسة غدا للمتابعة وللحوار حول كيفية التطبيق مع الدولة اللبنانية والجيش".



وأضاف: "في الحقيقة ما تقوم به الدولة وما صدر أمس عن مجلس الوزراء مؤشرات طيبة وتحتاج الى قدر من التدقيق والبحث عن أفضل السبل للوصول الى آلية تسمح الى تحقيق ما تسعى اليه الدولة اللبنانية".



وعن تقييمه لدور مصر في لبنان، قال: "الدور المصري مستمر وداعم للبنان بكل مؤسساته والدعم موجود لمقاربة الرئيس جوزاف عون فيما يخص التحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة وأول أمس كان هناك إتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي تم خلاله التداول في أمور كثيرة لا تتعلق فقط بشأن البلدين انما ما يحصل في الاقليم خصوصا وان ما يحدث في الاقليم يؤثر بشكل كبير على كلا البلدين".