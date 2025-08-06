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ساسين للـLBCI: نحن أمام خيارين ولا أتخوف من أي تداعيات أمنية

أخبار لبنان
2025-08-06 | 09:04
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ساسين للـLBCI: نحن أمام خيارين ولا أتخوف من أي تداعيات أمنية
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ساسين للـLBCI: نحن أمام خيارين ولا أتخوف من أي تداعيات أمنية

أكّد مستشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية ساسين ساسين وجود مؤشرات تدل على الاتجاه نحو السلك الصحيح من الإصلاحات.

وقال، في حديث للـLBCI: "نحن أمام خيارين إمّا دولة تحترم اتفاقيتها أو العودة إلى الحالة السابقة وهي حالة الحرب".

وأشار إلى انّ التنازلات المقدمة هي لصالح الدولة اللبنانية، داعيًا إلى تنفيذ الشق المتوجّب على لبنان "ومن ثمّ نطالب المجتمع الدوليّ بالضغط على إسرائيل".

وأكّد أنّه لا يتخوف من أي تداعيات أمنية في إطار عملية تسليم السلاح "فيعلمون أنّ هذه التداعيات قد تنقلب عليهم".

كما أكّد ساسين أنّه لا يخشى ما يحصل في سوريا، "فنحن نصوّر أنّ ما يحصل سيرتد على لبنان والغاية من هذا التخويف هي المحافظة على السلاح في أيد غير رسمية".
 

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