النائب بلال عبدالله: هناك مسلمات أساسية يجب الالتزام بها وصحيح أنّ المفاوضات لم تأت بأي تعهّد أميركيّ

أكّد النائب بلال عبدالله أنّ تسليم سلاح "حزب الله" يمهّد لتسليم سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان وأنّ الجيش اللبنانيّ لديه خطة متكاملة لهذا الملف.



وقال في حديث للـLBCI: "هناك مسلمات أساسية يجب الالتزام بها منها احترام الاخر وتفهم هواجسه، فلو كلن السلاح حاميًا للبنان لكان النقاش أخذ شكلًا تفاوضيًا".



وأضاف: "نحتكم إلى ما يمثّله الرئس بري الذي كان مؤتمنًا عندما قُرر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وصحيح أنّ المفاوضات لم تأت بأي تعهّد أميركيّ".



وشدّد على أنّ حماية لبنان والمصلحة الوطنية مَهمة وطنية كبرى وأنّ الأوان آن لأن تعيد الدولة هيبتها.