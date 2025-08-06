الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الحكومة ترأس اجتماعًا لمعالجة أزمة السير وتوافق على خطوات عاجلة

أخبار لبنان
2025-08-06 | 10:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الحكومة ترأس اجتماعًا لمعالجة أزمة السير وتوافق على خطوات عاجلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الحكومة ترأس اجتماعًا لمعالجة أزمة السير وتوافق على خطوات عاجلة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا في السرايا الحكومي خُصّص لبحث أزمة السير المتفاقمة في بيروت والمناطق اللبنانية، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، وقائد الدرك العميد جان عوّاد وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورئيس شعبة المرور العميد روبير رحّال، وقائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبدالله الحمصي ورئيس فرع شؤون السير في قيادة الدرك الرائد رامي بو راشد وممثل وزارة الداخلية الرائد درغام طربيه.

تم خلال الاجتماع عرض لأبرز أسباب أزمة السير، بما في ذلك محدودية عديد قوى الأمن الداخلي، وضعف الجهوزية والمعدّات، وغياب النقل العام المنظَّم، إلى جانب مشكلات متراكمة في نظام المعاينة الميكانيكية، وتوقّف إشارات المرور، وعدم تفعيل عدّادات الوقوف (Park Meters) بشكل فعّال.

وتم التوافق على سلسلة خطوات عاجلة للمعالجة، أبرزها:

- تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والأشغال لإعادة تأهيل البنية التحتية المرورية قبل فصل الشتاء وعودة المدارس.

- إعادة تفعيل إشارات السير المعطّلة في عدد من النقاط الحيوية في بيروت.

- تحسين توزيع عناصر السير في العاصمة ورفع الجهوزية الميدانية.

- البحث في تحسين نظام المعاينة الميكانيكية بما يضمن الفعالية والشفافية.

-  خطة تدريجية لتوسيع فعالية النقل العام في بيروت والمناطق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لملف السير باعتباره أحد التحديات اليومية الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم.

أخبار لبنان

الحكومة

اجتماعًا

لمعالجة

السير

وتوافق

خطوات

عاجلة

LBCI التالي
مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه
عملية طعن في استراحة في صور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-25

سلام استقبل وفدا بريطانيا وترأس اجتماعا بحث في معالجة الروائح الكريهة في محيط المطار والشويفات

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-23

الزين ترأست اجتماعا بيئيا في سرايا طرابلس لبحث أزمة النفايات ومصير المطامر

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-30

الرئيس عون عرض مع بري في اجتماع "ممتاز" للأوضاع العامة وترأس اجتماعا أمنيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-14

الرئيس عون ترأس اجتماعا لمتابعة التطورات الراهنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية

LBCI
أخبار لبنان
13:52

وزارة الاقتصاد: لا مخالفات بعد كشف حماية المستهلك على أحد الأفران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-07-28

"عضّ أفعى كوبرا حتى الموت"... اليكم ما حصل مع ابن السنتين

LBCI
أخبار لبنان
13:05

بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يدا بيد على احياء دولة المؤسسات

LBCI
خبر عاجل
2025-08-01

"طيران الشرق الأوسط" تعلن تعديلات اضافية على الرحلات للفترة الممتدة من 2 ولغاية 7 آب

LBCI
خبر عاجل
2025-08-05

معلومات الـLBCI: انسحاب وزراء الثنائيّ من الجلسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:43

سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
أخبار دولية
13:35

سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية

LBCI
أخبار دولية
13:33

نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية

LBCI
رياضة
13:24

ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

سلاح حزب الله من أمل المؤمنة إلى سقوط الردع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

ورقة توم براك ومهلة الـ120 يوما... هل ينزع سلاح حزب الله؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
00:20

إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين

LBCI
أمن وقضاء
04:22

خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها

LBCI
صحف اليوم
23:50

مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه

LBCI
أخبار لبنان
08:13

حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"

LBCI
خبر عاجل
09:03

بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"

LBCI
أخبار لبنان
09:13

حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح

LBCI
أمن وقضاء
10:34

ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
آخر الأخبار
14:45

القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيليّ اغتال مسؤول وحدة ١٩٠٠ في "حزب الله"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More