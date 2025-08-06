السفير السعودي يستقبل رئيس حزب الخضر في لبنان

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، رئيس حزب الخضر في لبنان فادي ابي علام، يرافقه مسؤول العلاقات الدولية في الحزب خالد علي جراح.



وكان اللقاء مناسبة لعرض مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز التنمية البيئية، وعدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.