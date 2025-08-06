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وزارة الزراعة: مصادرة حطب ومعدات من أحراج حرّار وتحرير محضر ضبط بحق المخالفين

أخبار لبنان
2025-08-06 | 11:16
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وزارة الزراعة: مصادرة حطب ومعدات من أحراج حرّار وتحرير محضر ضبط بحق المخالفين
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وزارة الزراعة: مصادرة حطب ومعدات من أحراج حرّار وتحرير محضر ضبط بحق المخالفين

 اعلنت وزارة الزراعة في بيان، ان "مصلحة الزراعة في عكّار، بناءً على شكوى واردة من مواطنين، بالكشف على أحد مواقع الأحراج في بلدة حرّار، حيث تبيّن وجود أعمال قطع غير قانونية للأشجار.

وتوجّه فريق من دائرة التنمية الريفية إلى الموقع المعني، حيث أجرى كشفًا ميدانيًا دقيقًا أسفر عن ضبط كمية من الحطب المقطوع، بالإضافة إلى مصادرة مناشير ومعدات مستخدمة في عمليات القطع الجائر. وتمّ على الفور تنظيم محضر ضبط قانوني بالواقعة، على أن تُتابع القضية مع الجهات القضائية والأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين".

وأكدت مصلحة الزراعة في عكّار  أهمية "التزام المواطنين بالقوانين والأنظمة المرعية"، وشدّدت على أنّ "أي تعدٍ على الثروة الحرجية يشكّل جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل في مواجهتها. كما دعت إلى التعاون مع الأجهزة الرسمية عبر التبليغ عن أي مخالفات، حفاظًا على الغابات والأحراج التي تُعدّ رئة لبنان الطبيعية وأحد أهم ثرواته الوطنية".

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