بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يدا بيد على احياء دولة المؤسسات

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري، في حضور المطرانين جوزيف النفاع والياس نصار ومدير مكتب الإعلام في الصرح المحامي وليد غياض، وكان عرض لمجمل التطورات على الساحة المحلية.



بعد اللقاء، وقال الحريري: "اشكر غبطة البطريرك على هذا اللقاء ونحن على علاقة قديمة معه منذ التقينا في روما، ومنذ ذلك الوقت نعتبر العلاقة أساسية ومهمة للبنان. أقول ذلك للتاريخ، فالموارنة جاؤوا الى لبنان منذ 1400 سنة وأسسوا لبنان".