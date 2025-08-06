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بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يدا بيد على احياء دولة المؤسسات

أخبار لبنان
2025-08-06 | 13:05
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بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يدا بيد على احياء دولة المؤسسات
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بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يدا بيد على احياء دولة المؤسسات

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري، في حضور المطرانين جوزيف النفاع والياس نصار ومدير مكتب الإعلام في الصرح المحامي وليد غياض، وكان عرض لمجمل التطورات على الساحة المحلية.

بعد اللقاء، وقال الحريري: "اشكر غبطة البطريرك على هذا اللقاء ونحن على علاقة قديمة معه منذ التقينا في روما، ومنذ ذلك الوقت نعتبر العلاقة أساسية ومهمة للبنان. أقول ذلك للتاريخ، فالموارنة جاؤوا الى لبنان منذ 1400 سنة وأسسوا لبنان".
 

وأكد الحريري "العلاقة المستقرة دائما مع المسيحيين". وقال: "اليوم علينا ان نعمل كما الحريرية التي توحد ونعيد لها الزعامة الوطنية التي ترتكز على بناء المؤسسات، وهذا ما سعى اليه الرئيس رفيق الحريري رحمه الله وآمن به، وهذا الموضوع لا يمكن ان يكون الا ضمن كل المكونات اللبنانية، لذلك اتينا لنقول لغبطته نحن واياك يدا بيد للعمل على احياء دولة المؤسسات والرئيس رفيق الحريري رحمه الله كان يعول على ذلك ويقول سنصل بالبلاد الى دولة تعطي المواطن كل حقوقه".

وأضاف: "نحن اليوم نشهد اجهاضا لهذا المشروع، لذا علينا اعادة احيائه بتضامننا، وعدم التمترس كل بمكانه، كي لا نسمح بسقوط مشروع دولة المؤسسات. قصدنا هذا الصرح الكريم لنقول ونؤكد ان اساس الموضوع هو بناء دولة المؤسسات".
 

أخبار لبنان

بهاء الحريري

الراعي

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