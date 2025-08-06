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المكتب الإعلامي لبري: العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية أكبر بكثير من جلسة أو جلسات

توضيحاً لما أوردته بعض وسائل الاعلام المرئية، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون أكبر بكثير من جلسة أو جلسات.