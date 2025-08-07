الأخبار
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال طرابلس - التبّانة ومناطق مجاورة
أخبار لبنان
2025-08-07 | 03:25
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال طرابلس - التبّانة ومناطق مجاورة
أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، بأن عطلا طرأ على سنترال طرابلس - التبّانة، ما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
0
خبر عاجل
07:32
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى: الحكومة اللبنانية حريصة على تحقيق الاستقرار وعلى إسرائيل أن تدرك أنّ لبنان يعيش فجراً جديداً وسنحرص على إيجاد حلّ بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان
خبر عاجل
07:32
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى: الحكومة اللبنانية حريصة على تحقيق الاستقرار وعلى إسرائيل أن تدرك أنّ لبنان يعيش فجراً جديداً وسنحرص على إيجاد حلّ بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان
0
خبر عاجل
07:30
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى: القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب ونحن حريصون أن تقود المؤسسات الشرعية لبنان وندعمها كما نؤكد دعمنا للجيش اللبناني
خبر عاجل
07:30
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى: القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب ونحن حريصون أن تقود المؤسسات الشرعية لبنان وندعمها كما نؤكد دعمنا للجيش اللبناني
0
أخبار دولية
07:20
بوتين يستقبل رئيس الإمارات في موسكو
أخبار دولية
07:20
بوتين يستقبل رئيس الإمارات في موسكو
0
أخبار دولية
07:17
رئيس الوزراء السوداني في مصر لبحث "التعاون الثنائي"
أخبار دولية
07:17
رئيس الوزراء السوداني في مصر لبحث "التعاون الثنائي"
0
أمن وقضاء
07:04
حفرا ممرا سريا لتسهيل أعمالهما غير القانونية... توقيف مطلوبين في حالات
أمن وقضاء
07:04
حفرا ممرا سريا لتسهيل أعمالهما غير القانونية... توقيف مطلوبين في حالات
0
أخبار لبنان
06:16
سلسلة لقاءات للرئيس سلام: تفاوض مع الجانب القبرصيّ وعرض لمعاناة المرضى والصيادلة
أخبار لبنان
06:16
سلسلة لقاءات للرئيس سلام: تفاوض مع الجانب القبرصيّ وعرض لمعاناة المرضى والصيادلة
0
خبر عاجل
05:54
وزارة الخارجية: التصريحات الأخيرة لعراقجي مرفوضة وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته
خبر عاجل
05:54
وزارة الخارجية: التصريحات الأخيرة لعراقجي مرفوضة وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته
0
أمن وقضاء
05:48
الجيش: توقيف سوري لافتعاله حرائق
أمن وقضاء
05:48
الجيش: توقيف سوري لافتعاله حرائق
0
آخر الأخبار
00:42
واشنطن بوست: أميركا تعتزم تخفيف انتقادات حقوق الإنسان لإسرائيل وروسيا والسلفادور
آخر الأخبار
00:42
واشنطن بوست: أميركا تعتزم تخفيف انتقادات حقوق الإنسان لإسرائيل وروسيا والسلفادور
0
صحة وتغذية
14:30
المكملات الغذائية... تعرفوا على مخاطر الإفراط في تناولها
صحة وتغذية
14:30
المكملات الغذائية... تعرفوا على مخاطر الإفراط في تناولها
0
حال الطقس
01:02
كتل حارة تؤثّر على لبنان الجمعة وتشتد لتستمر حوالى أسبوع
حال الطقس
01:02
كتل حارة تؤثّر على لبنان الجمعة وتشتد لتستمر حوالى أسبوع
0
آخر الأخبار
23:42
هيومن رايتس ووتش عن جهات حقوقية إسرائيلية: إسرائيل توجه ضربات مزدوجة للمدارس وتستهدف طواقم الإسعاف
آخر الأخبار
23:42
هيومن رايتس ووتش عن جهات حقوقية إسرائيلية: إسرائيل توجه ضربات مزدوجة للمدارس وتستهدف طواقم الإسعاف
0
رياضة
16:14
كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر
رياضة
16:14
كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية
0
أخبار دولية
13:43
سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا
أخبار دولية
13:43
سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
0
أخبار دولية
13:35
سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية
أخبار دولية
13:35
سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية
0
أخبار دولية
13:33
نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد
أخبار دولية
13:33
نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
0
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟
1
أخبار لبنان
16:00
عراقجي: خطة نزع سلاح حزب الله التي أقرتها الحكومة ستفشل...
أخبار لبنان
16:00
عراقجي: خطة نزع سلاح حزب الله التي أقرتها الحكومة ستفشل...
2
خبر عاجل
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2
خبر عاجل
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2
3
خبر عاجل
09:03
بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"
خبر عاجل
09:03
بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"
4
أخبار لبنان
08:13
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
أخبار لبنان
08:13
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
5
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
6
أمن وقضاء
10:34
ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
10:34
ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
7
صحف اليوم
23:44
أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة
صحف اليوم
23:44
أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة
8
أخبار لبنان
09:13
حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح
أخبار لبنان
09:13
حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح
