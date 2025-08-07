"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال طرابلس - التبّانة ومناطق مجاورة

أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، بأن عطلا طرأ على سنترال طرابلس - التبّانة، ما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.