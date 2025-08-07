هاشم للـLBCI: أميركا تضغط على لبنان فحسب والجيش الإسرائيليّ يوسّع من مساحة احتلالاته

أكّد النائب قاسم هاشم أنّ موقف الوحدة الداخلية هو العامل القوة الأساسيّ لإنقاذ لبنان.

وقال للـLBCI: “هل فعلًا ستتخلّى إسرائيل عن أطماعها”؟، لافتًا إلى أنّ المجتمع الدوليّ لم يستطع طمأنة اللبنانيين في هذا الشأن.

وشدّد على أنّ الولايات المتحدة الأميركية تضغط على لبنان فحسب.

وأشار إلى أنّه “إذا كانت نظرية أنّ سلاح الحزب لم يعد يردع فلمَ التخوّف الأميركيّ والإسرائيليّ منه”؟

وأكّد هاشم أنّ الجيش الإسرائيليّ ما زال ينتهك سيادة لبنان ويوسّع من مساحة احتلالاته وهذا غير مُعلن.

وتساءل: “أين دور اللجنة المراقبة للاتفاق”؟