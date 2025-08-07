الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هاشم للـLBCI: أميركا تضغط على لبنان فحسب والجيش الإسرائيليّ يوسّع من مساحة احتلالاته

أخبار لبنان
2025-08-07 | 12:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هاشم للـLBCI: أميركا تضغط على لبنان فحسب والجيش الإسرائيليّ يوسّع من مساحة احتلالاته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هاشم للـLBCI: أميركا تضغط على لبنان فحسب والجيش الإسرائيليّ يوسّع من مساحة احتلالاته

أكّد النائب قاسم هاشم أنّ موقف الوحدة الداخلية هو العامل القوة الأساسيّ لإنقاذ لبنان.

 

وقال للـLBCI: “هل فعلًا ستتخلّى إسرائيل عن أطماعها”؟، لافتًا إلى أنّ المجتمع الدوليّ لم يستطع طمأنة اللبنانيين في هذا الشأن.

 

وشدّد على أنّ الولايات المتحدة الأميركية تضغط على لبنان فحسب.

 

وأشار إلى أنّه “إذا كانت نظرية أنّ سلاح الحزب لم يعد يردع فلمَ التخوّف الأميركيّ والإسرائيليّ منه”؟

 

وأكّد هاشم أنّ الجيش الإسرائيليّ ما زال ينتهك سيادة لبنان ويوسّع من مساحة احتلالاته وهذا غير مُعلن.

 

وتساءل: “أين دور اللجنة المراقبة للاتفاق؟

أخبار لبنان

آخر الأخبار

للـLBCI:

أميركا

لبنان

والجيش

الإسرائيليّ

يوسّع

مساحة

احتلالاته

LBCI التالي
بكمين محكم... توقيف مروّج مخدّرات في كورنيش النهر
رئيس الجمهورية ترأس الاجتماع الأول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع الجانب القبرصيّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:09

النائب قاسم هاشم للـLBCI: الجيش الإسرائيليّ ما زال ينتهك سيادتنا ويوسّع من مساحة احتلالاته وهذا غير مُعلن فأين دور اللجنة المراقبة للاتفاق؟

LBCI
آخر الأخبار
11:39

هاشم للـLBCI: هل فعلًا ستتخلّى إسرائيل عن أطماعها؟ فلم يستطع المجتمع الدوليّ طمأنة اللبنانيين في هذا الشأن وأميركا تضغط علينا فحسب

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-13

هاشم من جاكارتا: ما يتعرض له لبنان وفلسطين يؤكد الطبيعة الهمجية للعدو الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-04

رعد بعد لقائه الرئيس عون: مساحة التفاهم الممكنة بيننا واسعة ويعول عليها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:04

حفرا ممرا سريا لتسهيل أعمالهما غير القانونية... توقيف مطلوبين في حالات

LBCI
أخبار لبنان
14:16

سلسلة لقاءات للرئيس سلام: تفاوض مع الجانب القبرصيّ وعرض لمعاناة المرضى والصيادلة

LBCI
خبر عاجل
13:54

وزارة الخارجية: التصريحات الأخيرة لعراقجي مرفوضة وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته

LBCI
أمن وقضاء
13:48

الجيش: توقيف سوري لافتعاله حرائق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-03

الدستوري اوقف مفعول قانون تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام وضباط في قوى الامن الداخلي

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-19

شيخ العقل التقى قائد الجيش ورئيس الأركان ووفدا من العشائر العربية: لوأد الفتنة

LBCI
صحف اليوم
2025-06-01

بري لـ«الشرق الأوسط»: تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ«يونيفيل»

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-24

اقفال باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
00:14

كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:55

جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية

LBCI
أخبار دولية
21:43

سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
أخبار دولية
21:35

سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية

LBCI
أخبار دولية
21:33

نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:30

ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية

LBCI
رياضة
21:24

ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:22

الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:00

عراقجي: خطة نزع سلاح حزب الله التي أقرتها الحكومة ستفشل...

LBCI
خبر عاجل
21:46

منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2

LBCI
خبر عاجل
17:03

بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"

LBCI
أخبار لبنان
16:13

حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
18:34

ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
صحف اليوم
07:44

أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
17:13

حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More