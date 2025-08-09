الأخبار
الراعي في قداس شبيبة الانتشار في الديمان: لا تكتفوا بالحنين بل ترجموه إلى وجود قانونيّ ووطنيّ
أخبار لبنان
2025-08-09 | 03:48
الراعي في قداس شبيبة الانتشار في الديمان: لا تكتفوا بالحنين بل ترجموه إلى وجود قانونيّ ووطنيّ
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في قداس شبيبة الانتشار، في الديمان ان "شبيبة الإنتشار، صورة لبنان الجميل، الكريم، المتجذّر في القيم."
وقال " أنتم رسل هذا الوطن في العالم، وأنتم رسل العالم إلى الوطن. أنتم تؤكّدون أنّ لبنان ليس وحيدًا، فأنتم باندفاعكم وحضوركم وتفاعلكم، تعيدون إليه شبابه وأمله. وجودكم اليوم يقول: لبنان باقٍ، وشعبه لا يقهر. نحن نحتفل معكم بهذا القدّاس الذي هو سرّ الإتحاد بين الله والإنسان، وسرّ الوحدة بين أبناء الوطن الواحد. يا شبيبة الإنتشار، إن كنتم ولدتم في الإنتشار، أو هاجرتم إليه، فاعلموا أنّكم لم تخرجوا من نعمة لبنان، بل انتم لبنان الخارج من حدوده ليبلغ إلى أقاصي الأرض. انتم صوت لبنان في العالم، وقلبه النابض في الغربة. "لبنان أكثر من بلد. إنّه رسالة"، كما سمّاه القدّيس البابا يوحنّا بولس الثاني. ونقول لكم اليوم: أنتم أكثر من منتشرين، أنتم سفراء الرسالة اللبنانيّة. أنتم تحملون القيم، والثقافة، والإيمان، والجذوز، والذاكرة، والتاريخ. أنتم سفراء لبنان بصداقاتهم، وباخلاقكم في أعمالكم، في فنّكم، في علمكم، في شهاداتكم. أنتم الحاضر الذي يصنع المستقبل، أنتم الوجه الحقيقي لصورة لبنان أمام العالم. لا تظنوا للحظة أنّكم فقط أولاد الإغتراب، أو أبناء المسافة. أنتم قلب الوطن النابض في العالم، أنتم سفراؤه الحقيقيّون. أنتم تثبتون في بلدان الإنتشار، أنّ اللبنانيّ قادر أن يتألّق، أن ينجح، أن يساهم في بناء المجتمعات، أن يزرع القيم والمبادئ في قلوب الأجيال. أنتم الدليل أنّ لبنان لا يموت، لأنّه متجذّر فيكم".
وأضاف: "سجّلوا قيودكم في سجلّات النفوس اللبنانيّة. لا تكتفوا بالحنين، بل ترجموه إلى وجود قانونيّ ووطنيّ. فالجنسيّة ليست عاطفة فقط، بل انتماء فعليّ، وجذور يجب تثبيتها في الأرض والمؤسّسات. كونوا على تواصل دائم مع لبنان بثقافتكم وزياراتكم ودعمكم. نشكركم أيّها الشباب على مجيئكم وعلى محبّتكم. عودوا إلى بلدانكم مفعمين بالتعزية، وتذكّروا دومًا لبنان كمستقبل نبنيه معًا. لترافقكم النعمة الإلهيّة أينما كنتم، ولتظلّلكم مريم أمّنا بحمايتها، ولتبق أرزات لبنان شاهدة أنّ لبنان سيقوم بشبابه وانتشاره وقدّيسيه".
أخبار لبنان
شبيبة
الانتشار
الديمان:
تكتفوا
بالحنين
ترجموه
قانونيّ
ووطنيّ
التالي
شحادة في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع: الاستثمار في التكنولوجيا ركيزة لتحريك عجلة الاقتصاد
تعديل مواعيد رحلات "الميدل إيست" في 13 آب
السابق
Learn More