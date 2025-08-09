الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سامي الجميل يلتقي داريل عيسى ويشدد على "أهمية الدور الأميركي الضامن لأي اتفاق"

أخبار لبنان
2025-08-09 | 09:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سامي الجميل يلتقي داريل عيسى ويشدد على &quot;أهمية الدور الأميركي الضامن لأي اتفاق&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سامي الجميل يلتقي داريل عيسى ويشدد على "أهمية الدور الأميركي الضامن لأي اتفاق"

التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى، حيث جرى عرض للتطورات في لبنان والمنطقة، في حضور  النائب سليم الصايغ، النائب نديم الجميل، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله. 

وتناول البحث اتفاق وقف إطلاق النار، وقرار الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وإقرار الورقة الأميركية.

وقد جرى التشديد على ضرورة أن يسلك لبنان مسار استعادة الدولة لقرارها الحر، وإعادتها إلى لعب دورها، وفتح مجالات التعاون مع المجتمعين الدولي والعربي، باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لدعم الاقتصاد وإعادة النهوض في أسرع وقت.

وشدّد رئيس الكتائب على "أهمية الدور الأميركي الضامن لأي اتفاق يمكن التوصل إليه، بحيث يشمل لجم التعديات الإسرائيلية، إضافة إلى التحديات التي يواجهها لبنان والحاجة إلى دعم أصدقائه لتخطّيها".

أخبار لبنان

سامي الجميّل

داريل عيسى

لبنان

الدور الأميركي

التعديات الإسرائيلية

LBCI التالي
أسرار الصحف 09-08-2025
"مؤسسة مخزومي": لبنان يسطع مجددا فمهارات شبابه تتفوق في بطولات "مايكروسوفت" و"أدوبي"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-21

الرئيس عون افتتح مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" وتشديد على أهمية الزراعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-09

سامي الجميل لـ"عشرين 30": بمعزل عن المفاوضات الإيرانية الأميركية فإن موضوع حزب الله "محسوم" فحصر السلاح بيد الجيش اللبناني أصبح قرارا محسوما دوليا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-14

ميرتس: برلين ستؤدي "دورًا حاسمًا" في اتفاق الأسلحة بين واشنطن والناتو وكييف

LBCI
خبر عاجل
2025-06-09

سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مقتنع بأنه باللحظة التي يتخذ فيها حزب الله قرارا بتفكيك "منظومته العسكرية" لن نعود بحاجة الى اليونيفيل ولا الى أي شيء آخر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
رياضة
12:44

كأس آسيا بكرة السلة: لبنان الخاسر امام كوريا الجنوبية يواجه اليابان في الدور الثاني

LBCI
أخبار لبنان
11:40

"كهرباء لبنان": عطل طارىء على أحد محولات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية والمؤسسة تعمل على إصلاح الخلل

LBCI
أخبار لبنان
10:47

تشييع ٥ عسكريين شهداء (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:56

انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان بنتيجة 52-36 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
فنّ
2025-07-25

بمجموعة من الصور القديمة... كارين رزق الله تستذكر طفولتها (صور)

LBCI
أخبار دولية
07:27

الجيش الإسرائيلي: مقذوفان "من المرجح" أنهما أطلقا من غزة باتجاه إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

الجيش الإسرائيلي: لا حاجة لبقاء الإسرائيليين قرب الملاجىء والأماكن الآمنة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
أمن وقضاء
07:15

حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل

LBCI
رياضة
07:07

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
06:48

وداع المجند الشهيد محمد شقير...

LBCI
أخبار لبنان
04:19

الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مهرجانات بيبلوس تواصل إحياء لياليها الساحرة وهذه المرة مع النجم الفرنسي سليمان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"ChatGPT-5"… جيل جديد من الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر

LBCI
حال الطقس
04:03

حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا

LBCI
أخبار لبنان
16:32

مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"

LBCI
أمن وقضاء
04:27

يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...

LBCI
أمن وقضاء
05:24

جريمة قتل في برجا

LBCI
أخبار لبنان
15:26

الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها

LBCI
أخبار لبنان
09:53

جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More