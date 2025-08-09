دريان: تضحيات الجيش علامة مضيئة بتاريخ لبنان

أعرب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن تعازيه لقائد الجيش العماد رودولف هيكل ولأهالي شهداء الجيش الذي استشهدوا في جنوب لبنان خلال تأدية واجبهم الوطني في قضاء صور.



وأكد أن "المؤسسة العسكرية حامية أمن الوطن والمواطن ستبقى هي الملاذ الآمن والحصن المنيع للبنانيين جميعا وللدفاع عن لبنان وشعبه، والتضحيات التي تقوم بها قيادة الجيش ضباطا وعناصر هي علامة مضيئة في تاريخ لبنان".