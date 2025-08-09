سعد الحريري: الجيش سيبقى صمام الأمان في صون السلم الأهلي والاستقرار

مرة جديدة، يدفع أبطال الجيش اللبناني ضريبة دمائهم الزكية دفاعًا عن لبنان وسيادته وحماية حدوده.
سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي والاستقرار، وحصن الوطن المنيع في وجه الفتن، والحامي الوحيد لحدوده.
نسأل الله الرحمة لشهداء الجيش الأبرار، والصبر والسلوان لعائلاتهم، والشفاء…
— Saad Hariri (@saadhariri) August 9, 2025
