سعد الحريري: الجيش سيبقى صمام الأمان في صون السلم الأهلي والاستقرار

أكد الرئيس سعد الحريري أن الجيش سيبقى صمام الأمان في صون السلم الأهلي والاستقرار، وحصن الوطن المنيع في وجه الفتن، والحامي الوحيد لحدوده.



وقال الحريري عبر حسابه على منصة "إكس": "مرة جديدة، يدفع أبطال الجيش اللبناني ضريبة دمائهم الزكية دفاعا عن لبنان وسيادته وحماية حدوده".



وأضاف: "نسأل الله الرحمة لشهداء الجيش الأبرار، والصبر والسلوان لعائلاتهم، والشفاء العاجل للجرحى".