شيخ العقل معزيا: للالتفاف حول الجيش

تقدم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى بالتعازي "من اللبنانيين وقيادة الجيش وعائلات الشهداء، الذين سقطوا اليوم في الجنوب، اثناء تأدية مهمتهم العسكرية على درب تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم"، متمنيا "للجرحى الشفاء العاجل".



وإذ حيّا ابي المنى "الجيش الذي يدفع بتضحيات ابنائه الثمن مرة جديدة اليوم"، دعا الجميع الى "الالتفاف حوله، باعتباره صمّام الأمان بوجه التحديات، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته، وحافظ الأمن والاستقرار والسلم الاهلي، في مرحلة دقيقة استثنائية تمر به بلادنا، وتتطلب توفير التضامن المطلوب والثقة به، والبناء على تلك التضحيات، لقيام الدولة التي يتطلّع إليها الجميع".