ابراهيم الموسوي للـLBCI: قرار الحكومة لم يقم على أساس ميثاقي... وحزب الله يدرس الامور ليبني على الشيء مقتضاه

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي أن قرار حصرية السلاح الذي اتخذته الحكومة لم يقم على أساس ميثاقي وأنه قرار غير شرعي وغير حقيقي.



ولفت الموسوي في حديث للـLBCI، الى أن الحكومة اعترفت بنفسها بأنها تعرضت لضغوطات هائلة لدى مناقشة ورقة المبعوث الاميركي توم براك، مشددا على وجوب أن تلتفت بقدر أعلى الى الوضع الداخلي.



وأشار الى أن الشارع في أعلى حالة من الغليان والاستنفار ولكن هناك حرص حقيقي ودائم على السلم الأهلي.



وقال: "لبنان بات ساحة مفتوحة والحكومة تفتح المجال أمام ذلك وعندما تقف التدخلات الاميركية والخليجية ساعتئذ تقف التدخلات من الجهات الأخرى".



وأكد الموسوي أن حزب الله يدرس الامور بكل روية ليبني على الشيء مقتضاه.