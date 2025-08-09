وزارة الدفاع: أي كلام عن تنسيق للواء منسى مع العدو الإسرائيلي محض اختلاق وافتراء

علنت دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع أنه "يتمّ التداول في بعض وسائل الإعلام بكلام منسوب إلى وزير الدفاع ميشال منسى، ردًّا على سؤال وُجّه إليه في إحدى المقابلات التلفزيونية، حول تنسيق مزعوم بين الدولة اللبنانية أو وزارة الدفاع الوطني والمخابرات الإسرائيلية لحصر السلاح بيد الدولة".



ولفتت في بيان، الى أن الوزير يؤكد أنّ أي كلام عن تنسيق مع العدو الإسرائيلي هو محض اختلاق وافتراء، وأنه لم يأت على ذكر أي تنسيق مع العدو، لا من قريب ولا من بعيد.



وأشارت الى أنّ ما قصده بالتنسيق للشروع في تطبيق الآلية، إنما يتمّ حصرًا بين لبنان والدول الأعضاء في اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism).



وشددت على أن الكلام عن تلقي لبنان تعليمات من العدو الإسرائيلي، هو إساءة مقصودة وتحوير لوقائع الحوار المتلفز القصير واجتزاء خبيث يهدف إلى تضليل الرأي العام في المراحل الأولى من تطبيق خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.