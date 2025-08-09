السعودية تعزي لبنان وتشيد بالجهود التي يبذلها الجيش

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "خالص تعازي المملكة العربية السعودية للجمهورية اللبنانية الشقيقة جراء وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش اللبناني أثناء أداء مهامهم في جنوب لبنان".وقالت في بيان: "تعبر المملكة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وتضامنها مع لبنان حكومة وشعباً، مشيدة بالجهود التي يبذلها الجيش لبسط سيادة الحكومة اللبنانية على أراضي البلاد كافة بما يضمن أمنها واستقرارها، ويساهم في ازدهار لبنان وشعبه الشقيق".