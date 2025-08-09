الأردن بعد إستشهاد عناصر من الجيش اللبناني: نتضامن مع لبنان في هذا المصاب الأليم

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، إثر ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في قضاء صور جنوبي لبنان.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها… pic.twitter.com/5JgM3AJ5cc
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) August 9, 2025
