الأردن بعد إستشهاد عناصر من الجيش اللبناني: نتضامن مع لبنان في هذا المصاب الأليم

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، إثر ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في قضاء صور جنوبي لبنان".



وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة في هذا المصاب الأليم. أعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.