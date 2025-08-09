الخارجية الفلسطينية تعزّي بشهداء الجيش: نقف الى جانب لبنان

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تعازيها ومواساتها الصادقة لجمهورية لبنان الشقيقة، إثر ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني جراء انفجار اثناء قيامهم بمهامهم.



وقالت في بيان: "تؤكد دولة فلسطين وقوفها الدائم الى جانب لبنان الشقيق رئيساً وحكومة وشعباً في هذه الظروف الصعبة، وتتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".