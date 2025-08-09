الخارجية الفلسطينية تعزّي بشهداء الجيش: نقف الى جانب لبنان

تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها ومواساتها الصادقة لجمهورية لبنان الشقيقة، إثر ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني جراء انفجار اثناء قيامهم بمهامهم.
تؤكد دولة فلسطين على وقوفها الدائم الى جانب لبنان الشقيق رئيساً وحكومة وشعباً في هذه الظروف الصعبة، وتتقدم بأحر… pic.twitter.com/qaWZbRtw6w
— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) August 9, 2025
