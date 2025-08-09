باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

إعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن ما حصل في مجلس الوزراء أخيرا غير سيادي.



وأشار باسيل في ختامِ جولة على وسط وأعالي المتن الشمالي، الى أنّ الانتخابات المقبلة ستعيد للتيار مقاعده في المتن.