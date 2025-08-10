الأخبار
الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام
أخبار لبنان
2025-08-10
الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام
0
min
الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام
جال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يرافقه السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، في بلدات الشريط الحدودي الجنوبي. وكانت المحطة الأولى في بلدة دبل – قضاء بنت جبيل، حيث لقي استقبالًا حافلًا بالتصفيق والزغاريد ونثر الورود من أبناء البلدة.
وتوجه الراعي إلى أبرشية صور المارونية في البلدة، مؤكدًا أن "لا للحرب ونعم للسلام"، مشددًا على أن "مسؤولية تحقيق السلام تقع على عاتق المواطنين كما على عاتق المسؤولين".
وفي بلدة القوزح، أشار إلى أن "72 شخصًا فقط ما زالوا مقيمين فيها"، معربًا عن "أمله بعودة البلدة إلى سابق عهدها، لأنها يجب أن تعيش وتقاوم للحفاظ على تراثها وأرضها ووجودها".
وأكد الراعي أن "الحرب ضد كل البشر، ولا تجلب سوى الدمار والخراب والتهجير"، داعيًا إلى "الصلاة من أجل سلام دائم وعادل للبنان".
أخبار لبنان
الشريط
الحدودي
الجنوبي:
للحرب
للسلام
