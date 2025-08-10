الأخبار
جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها
أخبار لبنان
2025-08-10 | 09:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها
توجه وزير المالية ياسين جابر من مدينة النبطية بأحر التعازي الى الجيش قيادة وضباطاً وأفرادا والى ذويهم.
وقال جابر في كلمة ألقاها خلال افتتاح بيت المغترب اللبناني في النبطية: "لقد خسرنا معاً أبناء أعزاء، ورجالاً نعوّل على مؤسستهم دوراً يحمي ليس الجنوب وأهله وحسب، وانما كل لبنان من أقصاه الى أقصاه، يحفظ حدوده ويبسط السيادة التي ننشدها كاملة، ويصون كرامة أبنائه، وهو ما دفع الجنوبيون على مدى تاريخهم في الماضي البعيد والقريب إلى أن ييبذلوا في سبيلها أرواحاً وأرزاقاً في مواجهة المحتل الاسرائيلي الذي عاث في أرضهم كل انواع الإنتهاك للسيادة الوطنية والمواثيق الدولية وقراراتها الأممية".
وأضاف: "اليوم ومن هنا، من النبطية التي ما زالت تبكي شهداءها وتلملم آثار الدمار الحاقد، أجدد وكوزير في الحكومة، التأكيد على موقفي الثابت منذ اليوم الأول من دخولنا الحكومة، أن أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها".
ولفت الى أن ما يقوم به في وزارة المالية تحديداً، من تحديث وضبط لوقف التهرب وتعزيز الواردات، إن الغاية منه، تقوية الدولة الضامنة والحاضنة والعادلة، كما وتعزيز سلطتها ورفع مستوى قدراتها العسكرية لتكون السيدة المطلقة على السيادة الوطنية والحامية لجميع أبنائها، ولتكون الجاذبة لمغتربيها ولكل طالب ملاذ استثماري آمن ومنتج.
وتابع جابر قائلا: "لكن السؤال ولا أقول الخلاف، لكن السؤال المعبّر والذي يحتاج الى الإجابة الواضحة التي نطلبها، هل سيدعنا الآخرون أن نبني الدولة التي بها نطالب ونعمل ونتمسك؟، وهل سيوقف المعتدي الإسرائيلي اعتداءاته، وهل من ضمانات بوقف هذه الاعتداءات والزامه بالانسحاب الى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دولياً؟، وكما تنص القرارات الدولية؟ وكما المضمون الواضح لاتفاق وقف اطلاق النار؟ ليعود النازحون الى رزقهم وليعيدوا إعمار ما دمرته آلة القتل والتدمير؟".
وشدد جابر على أن المسؤولية كبيرة اليوم وأكبر من أي يوم مضى، لافتا الى أن المطلوب منا جميعنا كلبنانيين، مواقف صادقة، لا تشاطراً، ونوايا طيبة، وأفعالاً نابعة من إيماننا بالعيش الواحد والمصير الواحد، لأن المركب متى تعرض للغرق يغرق بمن فيه وبمن على متنه.
وقال: "من هنا جميعنا مدعوون لتجديد الولاء للبنان وحده، والسعي يداً بيد لبناء هذه الدولة التي نطمح إليها"، مشيرا الى أن التعويل هو على ارادة كل المخلصين الذين يريدون لهذا البلد الخير والإستقرار، بأن يجمعوا الشمل ويقدموا المصلحة العليا، وأن نعمل كلبنانيين يداً واحدة لنصونها، كي لا تصيبنا المتغيرات التي تحيط بنا بالتشظي لا سمح الله.
وتوجه جابر الى المغتربين بالقول: "اخواني المغتربين لا نريدكم أن تظنوا أننا بتغنينا بثروة مغتربينا أننا ننظر اليكم كصراف آلي يدرّ الأموال من الخارج الى الداخل، قطعاً لا انتم ابناء هذه الارض وجذورها وبراعمها، وأنتم صورة لبنان الجميل الى العالم، وإن كنتم العصب الأسلم والأصلب في اقتصاد لبنان، فلكم في لبنان حقوقكم في استعادة ودائعكم التي تخشون أن تكون قد أضاعت جنى أعمالكم وأعماركم، وهنا عليي أن أطمئنكم، وبصفتي وزيراً للمالية، أننا قد بدأنا وضع القطار على السكة الصحيحة من خلال سلسلة القوانين التي أقرت والتعيينات المصرفية التي تمت، لاستكمال كل خطوات التصحيح والاصلاح المالي والنقدي التي تضمن الحقوق وتعيد الانتظام المالي والنقدي في البلاد".
كما توجه لأهالي النبطية: "أتوجه اليكم بالتحية على تحديكم آلة الموت، وعلى صمودكم وصبركم، وعلى عزيمتكم بنفض زوبعة الدمار واعادة نبض الحياة الى المدينة وكل المنطقة، وأؤكد أن ملف الاعمار من الأولويات، ومهما اشتد الخناق والتهويل والضغوطات، فسيبقى هذا الملف في سلم الأولوية، وسنخوض معركته لنزيل وبكرامة أي عائق".
أخبار لبنان
النبطية:
أولويتنا
الدولة
وتقوية
مؤسساتها
وتفعيل
دورها
وتعزيزه
مقدمها
الجيش
اللبناني
والقوى
العسكرية
وحصرية
السلاح
بيدها
التالي
الخارجية الأردنية عزت بشهداء الجيش
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
السابق
