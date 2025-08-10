الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

أخبار لبنان
2025-08-10 | 09:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

توجه وزير المالية ياسين جابر من مدينة النبطية بأحر التعازي الى الجيش قيادة وضباطاً وأفرادا والى ذويهم.

وقال جابر في كلمة ألقاها خلال افتتاح بيت المغترب اللبناني في النبطية: "لقد خسرنا معاً أبناء أعزاء، ورجالاً نعوّل على مؤسستهم دوراً يحمي ليس الجنوب وأهله وحسب، وانما كل لبنان من أقصاه الى أقصاه، يحفظ حدوده ويبسط السيادة التي ننشدها كاملة، ويصون كرامة أبنائه، وهو ما دفع الجنوبيون على مدى تاريخهم في الماضي البعيد والقريب إلى أن ييبذلوا في سبيلها أرواحاً وأرزاقاً في مواجهة المحتل الاسرائيلي الذي عاث في أرضهم كل انواع الإنتهاك للسيادة الوطنية والمواثيق الدولية وقراراتها الأممية".

وأضاف: "اليوم ومن هنا، من النبطية التي ما زالت تبكي شهداءها وتلملم آثار الدمار الحاقد، أجدد وكوزير في الحكومة، التأكيد على موقفي الثابت منذ اليوم الأول من دخولنا الحكومة، أن أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها".

ولفت الى أن ما يقوم به في وزارة المالية تحديداً، من تحديث وضبط لوقف التهرب وتعزيز الواردات، إن الغاية منه، تقوية الدولة الضامنة والحاضنة والعادلة، كما وتعزيز سلطتها ورفع مستوى قدراتها العسكرية لتكون السيدة المطلقة على السيادة الوطنية والحامية لجميع أبنائها، ولتكون الجاذبة لمغتربيها ولكل طالب ملاذ استثماري آمن ومنتج.
 
وتابع جابر قائلا: "لكن السؤال ولا أقول الخلاف، لكن السؤال المعبّر والذي يحتاج الى الإجابة الواضحة التي نطلبها، هل سيدعنا الآخرون أن نبني الدولة التي بها نطالب ونعمل ونتمسك؟، وهل سيوقف المعتدي الإسرائيلي اعتداءاته، وهل من ضمانات بوقف هذه الاعتداءات والزامه بالانسحاب الى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دولياً؟، وكما تنص القرارات الدولية؟ وكما المضمون الواضح لاتفاق وقف اطلاق النار؟ ليعود النازحون الى رزقهم وليعيدوا إعمار ما دمرته آلة القتل والتدمير؟".

وشدد جابر على أن المسؤولية كبيرة اليوم وأكبر من أي يوم مضى، لافتا الى أن المطلوب منا جميعنا كلبنانيين، مواقف صادقة، لا تشاطراً، ونوايا طيبة، وأفعالاً نابعة من إيماننا بالعيش الواحد والمصير الواحد، لأن المركب متى تعرض للغرق يغرق بمن فيه وبمن على متنه. 

وقال: "من هنا جميعنا مدعوون لتجديد الولاء للبنان وحده، والسعي يداً بيد لبناء هذه الدولة التي نطمح إليها"، مشيرا الى أن التعويل هو على ارادة كل المخلصين الذين يريدون لهذا البلد الخير والإستقرار، بأن يجمعوا الشمل ويقدموا المصلحة العليا، وأن نعمل كلبنانيين يداً واحدة لنصونها، كي لا تصيبنا المتغيرات التي تحيط بنا بالتشظي لا سمح الله.

وتوجه جابر الى المغتربين بالقول: "اخواني المغتربين لا نريدكم أن تظنوا أننا بتغنينا بثروة مغتربينا أننا ننظر اليكم كصراف آلي يدرّ الأموال من الخارج الى الداخل، قطعاً لا انتم ابناء هذه الارض وجذورها وبراعمها، وأنتم صورة لبنان الجميل الى العالم، وإن كنتم العصب الأسلم والأصلب في اقتصاد لبنان، فلكم في لبنان حقوقكم في استعادة ودائعكم التي تخشون أن تكون قد أضاعت جنى أعمالكم وأعماركم، وهنا عليي أن أطمئنكم، وبصفتي وزيراً للمالية، أننا قد بدأنا وضع القطار على السكة الصحيحة من خلال سلسلة القوانين التي أقرت والتعيينات المصرفية التي تمت، لاستكمال كل خطوات التصحيح والاصلاح المالي والنقدي التي تضمن الحقوق وتعيد الانتظام المالي والنقدي في البلاد".

كما توجه لأهالي النبطية: "أتوجه اليكم بالتحية على تحديكم آلة الموت، وعلى صمودكم وصبركم، وعلى عزيمتكم بنفض زوبعة الدمار واعادة نبض الحياة الى المدينة وكل المنطقة، وأؤكد أن ملف الاعمار من الأولويات، ومهما اشتد الخناق والتهويل والضغوطات، فسيبقى هذا الملف في سلم الأولوية، وسنخوض معركته لنزيل وبكرامة أي عائق".

أخبار لبنان

النبطية:

أولويتنا

الدولة

وتقوية

مؤسساتها

وتفعيل

دورها

وتعزيزه

مقدمها

الجيش

اللبناني

والقوى

العسكرية

وحصرية

السلاح

بيدها

LBCI التالي
الخارجية الأردنية عزت بشهداء الجيش
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-07-31

عون: علينا وعلى الأطراف كافة والقوى السياسية إغتنام الفرصة للتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اليوم قبل الغد

LBCI
خبر عاجل
2025-07-30

نعيم قاسم: حزب الله مصر على بناء الدولة وتمكين المؤسسات وتقوية الجيش وتحمل الدولة لمسؤوليتها في الحرب والسلم وبناء استراتيجية أمن وطني واستراتيجية دفاعية ولبنان وطن نهائي لجميع أبنائه ونحن من أبنائه

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-04

ميشال الحلو: هناك فرصة للوصول الى العدالة في قضية 4 آب... ولا يمكن بناء دولة بدون حصرية السلاح بيدها

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-28

اللقاء الديمقراطي: لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
رياضة
12:44

كأس آسيا بكرة السلة: لبنان الخاسر امام كوريا الجنوبية يواجه اليابان في الدور الثاني

LBCI
أخبار لبنان
11:40

"كهرباء لبنان": عطل طارىء على أحد محولات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية والمؤسسة تعمل على إصلاح الخلل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:03

زلزال بقوة 6.19 درجات يهز تركيا

LBCI
خبر عاجل
11:56

انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان بنتيجة 52-36 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
فنّ
2025-07-25

بمجموعة من الصور القديمة... كارين رزق الله تستذكر طفولتها (صور)

LBCI
أخبار دولية
07:27

الجيش الإسرائيلي: مقذوفان "من المرجح" أنهما أطلقا من غزة باتجاه إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
أمن وقضاء
07:15

حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل

LBCI
رياضة
07:07

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
06:48

وداع المجند الشهيد محمد شقير...

LBCI
أخبار لبنان
04:19

الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر

LBCI
حال الطقس
04:03

حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا

LBCI
أخبار لبنان
16:32

مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"

LBCI
أمن وقضاء
04:27

يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...

LBCI
أمن وقضاء
05:24

جريمة قتل في برجا

LBCI
أخبار لبنان
15:26

الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها

LBCI
أخبار لبنان
09:53

جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More