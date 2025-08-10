الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره

أخبار لبنان
2025-08-10 | 10:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، قدم خلاله تعازيه باستشهاد العسكريين الستة في الحادثة الأليمة التي وقعت أمس في وادي زبقين في قضاء صور. 

وأبلغ العاهل الأردني الرئيس عون بوقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه، مبدياً استعداد بلاده لتأمين الدعم اللازم للجيش اللبناني في هذه الفترة الدقيقة لتمكينه من القيام بدوره في حفظ استقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه. 

وشكر الرئيس عون العاهل الأردني على تعازيه والدعم الذي يقدمه الأردن للبنان عموما وللجيش خصوصا.

أخبار لبنان

الأردني

بالرئيس

معزياً:

مستعدون

لتأمين

الدعم

اللازم

للجيش

لتمكينه

القيام

بدوره

LBCI التالي
الخارجية الأردنية عزت بشهداء الجيش
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-07-14

الرئيس عون: مستعد لمساعدة مصرف الإسكان ليتمكن من تأمين الأموال اللازمة لتقديم المزيد من القروض

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-09

سلام اتصل بكلّ من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّيًا باستشهاد العسكريين

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-14

أردوغان يبلغ ترامب بأن تركيا مستعدة للقيام بدورها لمنع خروج أي تصعيد عن نطاق السيطرة

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-03

رجي التقى عراقجي: لدعم حكومة لبنان والمؤسسات الرسمية للقيام بدورها في اعادة الإعمار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
رياضة
12:44

كأس آسيا بكرة السلة: لبنان الخاسر امام كوريا الجنوبية يواجه اليابان في الدور الثاني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:03

زلزال بقوة 6.19 درجات يهز تركيا

LBCI
خبر عاجل
11:56

انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان بنتيجة 52-36 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
فنّ
2025-07-25

بمجموعة من الصور القديمة... كارين رزق الله تستذكر طفولتها (صور)

LBCI
أخبار دولية
07:27

الجيش الإسرائيلي: مقذوفان "من المرجح" أنهما أطلقا من غزة باتجاه إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
أمن وقضاء
07:15

حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل

LBCI
رياضة
07:07

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
06:48

وداع المجند الشهيد محمد شقير...

LBCI
أخبار لبنان
04:19

الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر

LBCI
حال الطقس
04:03

حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا

LBCI
أخبار لبنان
16:32

مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"

LBCI
أمن وقضاء
04:27

يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...

LBCI
أمن وقضاء
05:24

جريمة قتل في برجا

LBCI
أخبار لبنان
15:26

الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها

LBCI
أخبار لبنان
09:53

جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More