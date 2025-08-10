العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، قدم خلاله تعازيه باستشهاد العسكريين الستة في الحادثة الأليمة التي وقعت أمس في وادي زبقين في قضاء صور.



وأبلغ العاهل الأردني الرئيس عون بوقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه، مبدياً استعداد بلاده لتأمين الدعم اللازم للجيش اللبناني في هذه الفترة الدقيقة لتمكينه من القيام بدوره في حفظ استقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.



وشكر الرئيس عون العاهل الأردني على تعازيه والدعم الذي يقدمه الأردن للبنان عموما وللجيش خصوصا.