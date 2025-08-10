"شرارة صغيرة قد تتحوّل إلى حريق كبير"... قوى الامن تدعو الى الالتزام بالإرشادات تجنبا للحرائق

نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فيديو عبر حسابها على موقع "إكس"، محذّرة من موجات الحر الشديد والاهمال الذي قد يؤدي الى اندلاع الحرائق، وداعية الى الالتزام بالارشادات.



وكتبت: "خلال موجات الحر الشديد، قد تحرق حرارة الصيف… لكن إهمالنا هو الذي يشعل النيران. شرارة صغيرة قد تتحوّل إلى حريق كبير.



#الحذر_واجب… التزموا الإرشادات وساهموا في حماية الأرواح والطبيعة".

