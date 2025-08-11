أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تقرير لمصلحة نهر الليطاني عن تحليل نوعية مياه الري في بركة أنان

أخبار لبنان
2025-08-11 | 03:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تقرير لمصلحة نهر الليطاني عن تحليل نوعية مياه الري في بركة أنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تقرير لمصلحة نهر الليطاني عن تحليل نوعية مياه الري في بركة أنان

حُللت عينات مياه مأخوذة من بركة انان للري ومن الشبكة التابعة لها في تاريخ 5 آب 2025، للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة لمياه الري”، وفق ما أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

 

وأظهرت النتائج أنّ "معظم المؤشرات الكيميائية والفيزيائية والجرثومية للعينة تقع ضمن الحدود المسموح بها وفق المواصفات المطلوبة”.

 

وقال المصلحة، في بيان: “هذا يجعل المياه مناسبة للاستخدام في الري، إلّا أنّ تركيز الفوسفات في العينة بلغ 2.0 ملغ/لتر، وهو قيمة تلامس الحد الأقصى الموصى به في بعض المعايير لمياه الري".

 

وأوضحت أنّ "ارتفاع تركيز الفوسفات قد لا يشكّل خطرًا مباشرًا على النباتات، لكنه يرجح أن يكون السبب وراء نمو الطحالب في بركة انان وتغير لونها ويمكن أن يؤدي الى زيادة الترسبات داخل شبكات الري، ما قد يتسبب في مشاكل انسداد بمرور الوقت.

 

ونصحت "المزارعين بناءً على القيم المسجّلة، بتجنّب أو تقليل إضافة الأسمدة الفوسفاتية للمزروعات خلال هذه الفترة مع المراقبة.

 

وذكّرت بأنّ "المياه غير صالحة للإستخدام المنزليّ وإستخدامات اخرى غير الري".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لمصلحة نهر

الليطاني

تحليل

نوعية

LBCI التالي
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
جمعية المقاصد: الجيش اللبنانيّ يدفع ثمن تنفيذه مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-14

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: توقف محطة جب جنين لمعالجة مياه الصرف الصحي نتيجة عيوب تشغيلية تتحمّل مسؤوليتها مؤسسة مياه البقاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-27

مصلحة الليطاني: قطع وعزل المحطة الخارجية لمعمل الأولي غدا الاثنين

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-09

تحليق مسير مكثف في اجواء صور وصولا الى مجرى نهر الليطاني

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-30

قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار حصراً في جنوب نهر الليطاني ومسألة السلاح شأن داخلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-09

وزير العمل التقى السفيرين الفرنسي والإيراني

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-02

الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء مدينة الهرمل والبقاع الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-05

احالة مشروع قانون يرمي الى اعفاء المتضررين من الحرب من الرسوم والضرائب..

LBCI
اقتصاد
12:21

وزير الاقتصاد: الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة

LBCI
أخبار دولية
13:13

الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025

LBCI
اقتصاد
08:10

وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة

LBCI
أمن وقضاء
07:32

الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:29

"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:00

جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات

LBCI
حال الطقس
02:43

موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة

LBCI
رياضة
13:52

منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..

LBCI
أمن وقضاء
04:18

فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده

LBCI
أخبار دولية
23:30

بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو

LBCI
أخبار لبنان
04:48

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More