أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
أخبار لبنان
2025-08-11 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
2
min
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
يزور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني العراق الاثنين للبحث في اتفاقية أمنية، قبل توجهه الى لبنان.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن لاريجاني يتوجه الى العراق ولبنان "في زيارة لثلاثة أيام، هي الأولى الخارجية له منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي".
وذكر أن لاريجاني سيوقع اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية، قبل الانتقال الى لبنان للقاء مسؤولين كبار.
وكان لاريجاني، السياسي الإيراني المخضرم المعروف بمواقفه المعتدلة في العلاقات الدولية، عيّن الأسبوع الماضي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو منصب سبق له أن تولاه في حقبات ماضية.
وقال لاريجاني قبل مغادرته طهران: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق. نتشاور بمختلف القضايا الإقليمية. في هذا السياق المحدد، نتواصل مع المسؤولين اللبنانيين والشخصيات المؤثرة في لبنان".
وأضاف: "مواقفنا في لبنان معروفة منذ زمن، فنحن نرى أن الوحدة الوطنية في لبنان أمر بالغ الأهمية يجب الحفاظ عليه في كل الظروف، كما أن سيادة واستقلال لبنان كان دائما محل اهتمامنا، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من القضايا المهمة الأخرى التي نوليها اهتماما".
وتأتي زيارة لاريجاني الى لبنان بعد سلسلة مواقف أصدرها مسؤولون إيرانيون في الآونة الأخيرة، بشأن قرار الحكومة اللبنانية تجريد حزب الله من سلاحه.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي الى أن جولة لاريجاني "تهدف الى المساهمة في الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط".
أخبار لبنان
أخبار دولية
علي لاريجاني
إيران
لبنان
العراق
التالي
حمدان: الرئيس عون أكّد المضي في تنفيذ قرار حصرية السلاح
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
السابق
إشترك
