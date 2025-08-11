سامي الجميل من السراي: على إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته

وبحث الرئيس سلام مع أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن، في قضايا وطنية ومسائل إنمائية مهمة

.

كذلك استقبل الرئيس سلام النائب عبد العزيز الصمد وبحث معه الأوضاع العامة

.

رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أنه "بوجود رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس جوزاف عون والوزراء في الحكومة، لدينا فرصة تاريخية كي يستطيع لبنان أن يعود ليقف مجددا على رجليه".واوضح الجميل بعد لقائه الرئيس سلام في السراي الحكومي، يرافقه نواب الحزب سليم الصايغ، نديم الجميل والياس حنكش ان الزظيارة لتهنئة الرئيس سلام على صلابته ومواقفه الشجاعة خصوصاً وان التحديات كبيرة أمامه.وأضاف: سنستطيع الوصول الى النتيجة المطلوبة بحكمة الرئيس عون والرئيس سلام .ووجه الجميل تحية الى الجيش اللبناني الذي قدم شهداء بالأمس، مؤكدا الوقوف إلى جانب الجيش بكل المحطات وبكل المناسبات.وردا على سؤال بشأن التدخلات الايرانية بالشؤون اللبنانية أكد ان حزب الكتائب يرفض كل التصاريح الإيرانية، إن كان على لسان المستشار الخامنئي أو وزير الخارجية، أو نائبه أو مسؤولو الحرس الإيراني، لافتاً الى انهم ينتهكون سيادة لبنان ويعتدون على قرار الدولة اللبنانية داعيا إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته.وشدد على أن لبنان دفع بما فيه الكفاية عن سياسة إيران، وثمن كل التدخلات المباشرة لإيران بالشؤون اللبنانية عبر تمويل وتسليح "حزب الله" وجر الحزب إلى معارك دفع ثمنها ليس فقط "حزب الله" نفسه بل جميع اللبنانيين. وطالب القيادة الإيرانية بان يكون لديها الحد الأدنى من التواضع، بعد ما مرت به هي والمنطقة وأن يتعاطوا معنا باحترام أكبر".