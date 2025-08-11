أخبار
الصدي تابع إنقطاع الكهرباء وطلب فتح تحقيق للتأكد من عدم وجود عمل تخريبي متعمد
أخبار لبنان
2025-08-11 | 07:47
تابع وزير الطاقة جو الصدي، العطل الذي أصاب عمل الكهرباء جراء الوضع المناخي الحالي متسببا بالعتمة الشاملة Blackout والذي تعمل على معالجته مؤسسة كهرباء لبنان بعدما أصدرت بيانا تفصيليا عن اسبابه، فاجتمع صباحا مع المدير العام للمؤسسة كمال حايك في مكتبه في الوزارة.
وطالب الصدي بفتح تحقيق للتأكد من عدم وجود عمل تخريبي متعمد بالتزامن مع العطل خصوصا مع ورود معلومات تفيد بشكوك حول طبيعة بعض حوادث انقطاع الكهرباء.
وأفاد المكتب الاعلامي في الوزارة في بيان، بأن وزير الطاقة الذي صارح اللبنانيين منذ اللحظة الأولى بالواقع الصعب للقطاع وهو يعمل على حلول مستدامة لا ترقيعية، يؤكد أن الحد من تداعيات هكذا أعطال كان ليكون أسهل لو تم بناء معامل حديثة تلبي حجم الطلب طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية".
