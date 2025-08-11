أخبار
وزير الداخلية استقبل أبو هولي وأعاد التشديد على البيان المشترك للرئيسين عون وعباس والتقى نوابًا

أخبار لبنان
2025-08-11 | 10:22
وزير الداخلية استقبل أبو هولي وأعاد التشديد على البيان المشترك للرئيسين عون وعباس والتقى نوابًا

 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب سعيد الأسمر، ثم النائب ابراهيم كنعان، فالنائب رازي الحاج، وجرى البحث مع كل منهم في ملفات إنمائية وخدماتية تتعلق بمناطقهم.

واستقبل الوزير الحجار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، يرافقه عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني ممثل لجنة شؤون اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني هيثم زعيتر، مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض ومسؤولة الإعلام والعلاقات العامة في دائرة شؤون اللاجئين في لبنان رنيم زعيتر.
 
أبو هولي
وبعد اللقاء، تحدث أبو هولي فقال: "إن اللقاء اليوم هو الأول بين وزارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ووزير الداخلية اللبناني، وهو لقاء مهم أكدنا فيه عمق العلاقة بين الدولة الفلسطينية والدولة اللبنانية وبين شعبي البلدين".

وشكر ل"الدولة اللبنانية والشعب اللبناني استضافة الشعب الفلسطيني الذي هُجر من أرضه قسرا ويرفض التوطين ويؤكد حق العودة"، وقال: أكدنا التزام منظمة التحرير الفلسطينية البيان المشترك، الذي صدر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزاف عون، بملف حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وما يخص الحقوق الخدماتية والإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين".

من جهته، شدد الوزير الحجار على "ما ورد في البيان المشترك بين الرئيسين اللبناني والفلسطيني لجهة التزام مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية والتزام توفير الظروف اللازمة، بما يضمن للإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية".

كما أشار الوزير الحجار الى أنه سيتم تفعيل العمل وتحديثه في مديرية شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات  بما في ذلك تحديث عملية إصدار بطاقات اللاجئين الفلسطينيين".

المكاري

كما التقى الوزير الحجار الوزير السابق زياد المكاري.

وفد بلدية شحيم

واستقبل الوزير الحجار وفدا من بلدية شحيم، وتم التطرق إلى أوضاع البلدة وحاجاتها  لا سيما على الصعيدين البلدي والخدماتي.

كما عرض الوفد عددا من المشاريع  أبرزها تحديث البنى التحتية وتطوير الخدمات لأبناء البلدة.

ووعد الوزير الحجار ب"تقديم الدعم اللازم لوضع هذه المشاريع موضع التنفيذ".

Learn More