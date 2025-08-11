من الجنوب الى الشمال... بهاء الحريري يبحث دور المناطق في المشاريع الإنقاذية

بعد نحو أسبوعين على عودته الى لبنان، انتقل رجل الاعمال بهاء الحريري الى مدينة صيدا، حيث بحث أوضاع المنطقة مع عائلته وأبناء المدينة ومع ورؤساء بلديات وفاعليات المنطقة ووفود شعبية وذلك في منزل بهاء الحريري في مجدليون.هذا جنوبا اما شمالا، فتناول الحريري مع أبناء عكار دور المنطقة في أيّ مشروع إنقاذ وطني، معتبرا أنّ تعزيز التنمية في عكار ركيزة لبناء لبنان مزدهر.كذلك بحث بهاء الحريري مع شخصيّات من الضّنيّة والمِنيَة وطرابلس، دور هذه المناطق في أيّ مشروع إنقاذٍ وطني ورأى أن تمكين الأطراف هو خطوةٌ أساسيّة نحو بناء لبنان متوازن.هذا وعرض الحريري مع العميد الركن المتقاعد جورج نادر، في طرابلس، أهمية إنصاف المتقاعدين وإعطائهم حقوقهم، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من دولة المؤسسات.