الرئيس عون امام وفد "كلنا إرادة": الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد جمعية "كلنا إرادة" برئاسة السيدة وفاء صعب زاره قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "ان الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها على رغم الصعوبات والحواجز التي تواجهنا، لكننا لن نستسلم ومسيرة الوصول الى تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة طويلة وسنستمر بها". وقال:" كنا امام خيارين اما ان نتعايش مع الخطأ والفساد او ان نختار الإصلاح، لذلك قررت اطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية كاملة". وأضاف الرئيس عون امام الوفد ان دور القضاء مهم جدا في مكافحة الفساد، والتشكيلات القضائية التي صدرت قبل أيام ستساعد في تسريع عجلة القضاء ومواجهة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الان.



واعتبر الرئيس عون ان عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب ان نبذل الجهد الكبير لمواجهتها، وقد وضعت الأمور الان على السكة ولا يجوز ان تكون القاعدة هي الفساد والشواذ، بل الصحيح ان تكون القاعدة هي مكافحة الفساد، "وسنعمل للوصول الى تحقيق هذه الأهداف ولدينا فرص كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة".



وفي مسألة التعيينات، أشار رئيس الجمهورية الى انه يمكن ان نحافظ على التوازن الطائفي ولكن يجب ان نختار النخبة للمراكز الأساسية في البلاد، "فاللبناني تعب ويريد ان تحل المسائل العالقة بسرعة لكن هذه العملية قد تأخذ وقتا ونحن نعمل بسرعة ومن دون تسرع".



وقال الرئيس عون:" تعرضنا وسنتعرض لضغوطات وانتقادات لكن امام المصلحة العليا كل شيء يهون لان مصلحة البلاد هي فوق كل اعتبار".



واكد رئيس الجمهورية ان زياراته الى الخارج أظهرت كم ان الدول تعتز باللبنانيين وتفاخر بهم، وعلينا ان نستفيد من كفاءات اللبنانيين في الخارج، لافتا الى ان دور المنتشرين أساسي في دعم البلاد والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي، مع التركيز أيضاً على دور الإعلام في إبراز النواحي الإيجابية وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على الجوانب السلبية أو المبالغة في تصوير الأمور بما يتناقض مع الواقع، مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومشجّعة.



وكانت رئيسة الوفد شرحت للرئيس عون عن الدور الذي تقوم به "كلنا ارادة"، وعن مبادئ عمل هذه الجمعية التي تضم أعضاء من مختلف الطوائف والاتجاهات. وأشارت إلى أنّ تمويل جمعية "كلّنا إرادة" هو لبناني بالكامل، لافتة الى أنّ الجمعية تركّز في عملها على الإصلاح وترسيخ سيادة الدولة وبسط هيبتها، وقالت أنّ مضامين خطاب القسّم تلتقي مع توجّهاتها.



ثم تحدّث اعضاء الجمعية في مواضيع مختلفة، مؤكّدين على أهمية الإصلاح في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، ولا سيما مكافحة الفساد في الإدارات العامة، وتعزيز مبدأ الشفافية واعتماده. كما أكّد الأعضاء تطابق رؤيتهم مع كل ما ورد في خطاب القسم.



وضم الوفد الى السيدة صعب، الدكتور لبيب أبو ظهر، والسيد علي الخليل، والسيدتين ديان اصاف وديانا منعم.



النائب فراس حمدان

الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب فراس حمدان واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد. وبعد اللقاء قال النائب حمدان :" التقيت اليوم السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، للتباحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة الوطنية. أكد الرئيس على موقفه الثابت بالمضي قدماً في تنفيذ القرار التاريخي لجهة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، وإطلاق مساره العملاني عبر الجيش اللبناني، تنفيذاً لتعهدات خطاب القسم والبيان الوزاري. أكدت من جهتي على الدعم الكامل لهذا الموقف التاريخي والتأسيسي الذي يشكل قاعدة أساسية لاستعادة الدولة في لبنان، وإطلاق عجلة التعافي والنهوض والإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم. وكانت فرصة لشكر الرئيس على الدعم الذي أبداه لإقرار قانون الاعفاءات عن بعض الرسوم لجميع المكلفين من الأقضية الجنوبية الصادر عن مجلس النواب على أثر العدوان الذي شهدته قرى الجنوب ما بعد 7 تشرين".







