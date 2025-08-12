أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
34
o
البقاع
39
o
الجنوب
34
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
36
o
متن
36
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
34
o
البقاع
39
o
الجنوب
34
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
36
o
متن
36
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
أخبار لبنان
2025-08-12 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
5
min
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
عقد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي ومقرر اللجنة النائب ياسين ياسين، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في المجلس النيابي تناولا فيه مشروع ترخيص Starlink.
وقال الموسوي: "اجتمعت لجنة الاعلام والاتصالات الاسبوع الماضي وكان هناك نقاش مسهب حول موضوع ستارلينك بوجود معالي الوزير وكل المعنيين في هذا الموضوع في قطاع الاتصالات وفي حضور ممثلين عن الاجهزة الامنية وكل الأقسام سواء في "اوجيرو" او "تاتش".
وأضاف: "حصل نقاش مستفيض والخلاصة اننا كلجنة اتصالات لم نتوصل إلى أجوبة شافية ونحن نعبر عن رأي معظم أعضاء اللجنة وأحببت عقد هذا المؤتمر، أنا وزميلي المقرر ياسين ياسين لنوجه رسالة واضحة "ان هذا الموضوع تتم مناقشته في اطار المصلحة الوطنية وان يكون هناك توافق بين عدد كبير بين اعضاء اللجنة".
وتلا النائب ياسين ياسين النقاط المتعلقة بالمخالفات.
وجاء في التوصيات:
"بعد مناقشة لجنة الإعلام والاتصال النيابية مع وزير الاتصالات وفريق عمله، حول مشروع ترخيص خدمات شركة Starlink، وبحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، خلص الاجتماع إلى ما يلي:
أولا – تسجيل مخالفات قانونية ودستورية جسيمة:
1. مخالفة المادة 89 من الدستور اللبناني لجهة منح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف الترددي) دون قانون يجيز ذلك، ما يشكل تجاوزا لصلاحيات مجلس النواب، المخول حصرا منح الامتيازات بموجب قانون.
2. مخالفة قانون الشراء العام رقم 244/2021، من خلال الالتفاف على الأصول الإلزامية لتلزيم المشاريع العامة، وتحديدا تجاهل وجوب عرض المشروع عبر “بوابة الشراء العام”. ويشار في هذا الإطار إلى أن المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية، التي كانت تجيز التلزيم بالتراضي بقرار من مجلس الوزراء، أصبحت لاغية حكما بعد دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ، وبالتالي لم يعد لأي جهة صلاحية توقيع عقد من هذا النوع خارج المسار المحدد في القانون الجديد.
3. مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية رقم 81/2018، عبر إهمال مبدأ السيادة الرقمية، وعدم فرض أي شرط لتخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية، بما يحمي الخصوصية ويصون الحق الوطني في إدارة البيانات.
4. مخالفة قانون الاتصالات رقم 431/2002 من خلال تهميش الهيئة الناظمة للاتصالات، وهي المرجع القانوني المختص بتنظيم القطاع وإصدار التراخيص بموجب القانون.
5. تجاوز المرسوم الاشتراعي 126/1959 الذي يحصر تقديم خدمات الاتصالات الدولية بالدولة اللبنانية، ما يجعل منح هذا الترخيص لشركة خاصة خارج الإطار الرسمي انتهاكا صريحا للنصوص النافذة.
ثانيا – غياب دراسات الجدوى والتقييم:
1- غياب أي دراسة مالية أو تقنية أو قانونية تبرر المشروع، أو تبين ملاءمة العرض الحالي مقارنة بعروض أخرى، قد تكون وردت إلى الوزارة، أو تقارن بين نماذج تقاسم الإيرادات والنماذج البديلة، بما يضمن حماية حقوق الدولة واستدامة إنتاجيتها وإيراداتها.
2 - غياب تقييم للأثر المحتمل على السوق المحلي، لا سيما على الشركات اللبنانية المزودة لخدمات الإنترنت (ISPs وDSPs)، وما قد ينتج عن المشروع من اختلال في التوازن التنافسي، أو أضرار اقتصادية غير مباشرة تطال القطاع الرقمي اللبناني.
ثالثًا – التوصيات
بناء عليه، توصي لجنة الإعلام والاتصالات بما يلي:
1. عدم السير في مشروع الترخيص بصيغته الحالية، إلى حين تصحيح المخالفات القانونية، واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يعرض على الهيئة وينشر نسخة عنه على موقعها، وفقا للأصول القانونية.
2. الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية)، تعرض على الجهات الرقابية المختصة، وتشكل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط المشار إليه أعلاه.
3. التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات، أو إدارة موارد الدولة، بما يضمن الشفافية، حماية المصلحة العامة، ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية.
وحذر من أن مشروع الترخيص بشكله الحالي ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد بتفكيك الضوابط السيادية والتنظيمية لقطاع الاتصالات.
ودعا إلى تجميد المقترح فورا، وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني شفاف يشمل جميع الجهات المعنية، تحت مظلة سياسة وطنية شاملة للإنترنت الفضائي، تحفظ السيادة، تحمي السوق المحلي، وتضمن المساواة بين جميع الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لضمان النزاهة والشفافية.
وأكدت اللجنة أن "لبنان في حاجة إلى التطوير التكنولوجي، لكن ليس على حساب أمنه وحقوق شعبه، ولا عبر صفقات تدار خلف الأبواب المغلقة".
أخبار لبنان
الإعلام
والاتصالات
مشروع
الترخيص
لستارلينك:
لبنان
بحاجة
التطوير
التالي
اقتراح قانون للنائب عبدالله لإعفاء موظفين من دورة الادارة العامة
أمن الدولة تقفل مركزًا طبيًا مخالفًا في عكار وتضبط أدوية منتهية الصلاحية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-25
الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وStarlink محط نقاش لجنة الإعلام والإتصالات
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-25
الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وStarlink محط نقاش لجنة الإعلام والإتصالات
0
صحف اليوم
2025-08-09
اتصالات سياسية وأمنية تؤكد حماية السلم الأهلي وتحذّر من مخططات الفتنة (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-08-09
اتصالات سياسية وأمنية تؤكد حماية السلم الأهلي وتحذّر من مخططات الفتنة (الجمهورية)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-17
لجنة الإعلام اطلعت على خطتي وزيري الإعلام والاتصالات... والموسوي يدعو القضاء لتحمّل مسؤوليته في ضبط الخطاب الإعلامي
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-17
لجنة الإعلام اطلعت على خطتي وزيري الإعلام والاتصالات... والموسوي يدعو القضاء لتحمّل مسؤوليته في ضبط الخطاب الإعلامي
0
آخر الأخبار
2025-07-29
وزير الإعلام بول مرقص عقد إجتماعًا مع وزير الإتصال الجزائري ووصفه بالممتاز وتم الإتفاق على كيفية مساعدة تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام وتأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين للثلاثة للتنفيذ
آخر الأخبار
2025-07-29
وزير الإعلام بول مرقص عقد إجتماعًا مع وزير الإتصال الجزائري ووصفه بالممتاز وتم الإتفاق على كيفية مساعدة تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام وتأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين للثلاثة للتنفيذ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:40
سلام خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار: نريدكم مشاركين فاعلين في لبنان في سياسته واقتصاده وثقافته
أخبار لبنان
08:40
سلام خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار: نريدكم مشاركين فاعلين في لبنان في سياسته واقتصاده وثقافته
0
أخبار لبنان
08:22
وزير الصناعة: تقرير يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني
أخبار لبنان
08:22
وزير الصناعة: تقرير يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني
0
أخبار لبنان
08:09
وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان
أخبار لبنان
08:09
وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان
0
أخبار لبنان
08:01
المفتي دريان ترأس افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي في القاهرة حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي": أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى
أخبار لبنان
08:01
المفتي دريان ترأس افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي في القاهرة حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي": أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-08-07
وزير العمل للـLBCI: لم نعلن إنسحابنا من الحكومة إنما عبرنا عن موقف وندرس مشاركتنا في الجلسات حسب البنود ومصلحة لبنان هي العليا
خبر عاجل
2025-08-07
وزير العمل للـLBCI: لم نعلن إنسحابنا من الحكومة إنما عبرنا عن موقف وندرس مشاركتنا في الجلسات حسب البنود ومصلحة لبنان هي العليا
0
أخبار لبنان
2025-08-09
سعد الحريري: الجيش سيبقى صمام الأمان في صون السلم الأهلي والاستقرار
أخبار لبنان
2025-08-09
سعد الحريري: الجيش سيبقى صمام الأمان في صون السلم الأهلي والاستقرار
0
أمن وقضاء
2025-08-10
يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...
أمن وقضاء
2025-08-10
يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...
0
آخر الأخبار
2025-08-09
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة عيناتا قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد
آخر الأخبار
2025-08-09
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة عيناتا قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
0
آخر الأخبار
07:40
لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات
آخر الأخبار
07:40
لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات
0
آخر الأخبار
07:30
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
آخر الأخبار
07:30
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
0
أخبار لبنان
06:30
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
أخبار لبنان
06:30
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
0
أخبار دولية
13:55
الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل
أخبار دولية
13:55
الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل
0
أخبار دولية
13:31
مذيعو أخبار من صنع الـAI
أخبار دولية
13:31
مذيعو أخبار من صنع الـAI
0
أخبار دولية
13:31
الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان
أخبار دولية
13:31
الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان
0
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
0
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:33
الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..
أخبار لبنان
13:33
الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..
2
فنّ
14:33
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
فنّ
14:33
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
3
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
5
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
6
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-8-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More