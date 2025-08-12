أخبار
اقتراح قانون للنائب عبدالله لإعفاء موظفين من دورة الادارة العامة
أخبار لبنان
2025-08-12 | 06:46
مشاهدات عالية
اقتراح قانون للنائب عبدالله لإعفاء موظفين من دورة الادارة العامة
قدم عضو" اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى إعفاء موظفين من دورة الادارة العامة، وجاء فيه:
"الموضوع: اقتراح القانون يرمي الى اعفاء موظفي الفئة الثالثة استثنائيا ولمدة سنة واحدة من الخضوع الى دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة أو الى حين اجراء هذه الدورة.
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون الرامي الى اعفاء موظفي الفئة الثالثة استثنائيا ولمدة سنة واحدة من الخضوع الى دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة أو الى حين اجراء هذه الدورة، آملين من دولتكم التفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.
اقتراح القانون الرامي الى اعفاء موظفي الفئة الثالثة استثنائيا ولمدة سنة واحدة من الخضوع الى دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة أو الى حين اجراء هذه الدورة خلال السنة
المادة الاولى: يعفى استثنائياً موظفو الفئة الثالثة الذين يستوفون شرط الدرجة المطلوبة للترفيع الى الفئة الثانية، من شرط الدورة التدريبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) المعدلة بموجب القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000، وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون او لحين تنظيم الدورة التدريبية المشار اليها في المعهد الوطني للإدارة اذا جرت هذه الدورة قبل انتهاء مدة السنة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
لما كانت الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته، قد اشترطت ان الترفيع للفئة الثانية ان يكون من موظفي الفئة الثالثة قد انهى بنجاح دورة تدريبية في معهد الوطني للإدارة.
ولما كان لبنان قد شهد احداثاً استثنائية، اتصفت في ظروفها وحيثياتها الصحية والاقتصادية والامنية بالخطيرة، من جائحة كورونا الى ارتفاع الكلفة التشغيلية لمهعد الادارة العامة والظروف الأمنية التي عصفت بلبنان منذ تشرين الأول 2023 كل ذلك ادى الى تعذر تنظيم الدورات التدريبية المؤهلة للترفيع للفئة الثانية لموظفي الفئة الثالثة، بسبب اقفال معهد الوطني للإدارة منذ أكثر من ست سنوات ولغاية تاريخه، مما حال بفعل القوة القاهرة المتأتية دون ممارسة عدد كبير من موظفي الفئة الثالثة لا سيما الذين حصلوا على المرتبة الاولى عند الدخول الى الوظيفة العامة، والذين يستوفون شروط الدرجة المطلوبة للترفيع للفئة الثانية وشروط الاشتراك بالدورة التدريبية المطلوبة للترفيع للفئة الثانية وبالتالي حرمانهم دون خطأ منهم من استيفاء احد شروط الترفيع للفئة الثانية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 11 من نظام الموظفين.
ولما كان الكثير من موظفي الفئة الثالثة لديهم كفاءة عالية في الاداء والانتاجية اضافة الى المناقبية والانضباط بالرغم من ذلك لا يحق لهم الترشح للترفيع للفئة الثانية بسبب عدم استيفاء شرط الدورة التدريبية، لاسباب خارجة عن ارادتهم،
ولما كان تمادي السلطة العامة في اقفال المعهد الوطني للادارة ادى الى عدم انصاف موظفي الفئة الثالثة الذين يستوفون شرط الدرجة المطلوبة للترفيع وشروط المشاركة في الدورة التدريبية، وباتالي اقصائهم دون خطء منهم واقفال باب المنافسة امامهم للترفيع للفئة الثانية.
ولما كان أي حق معلق على شرط يفترض أن يكون الشرط المطلوب قابل للتحقيق اما في الظروف المشار اليها اعلاه، هناك استحالة في تحقيق شرط الدورة التدريبية المطلوب للترفيع للفئة الثانية.
ولما كانت العدالة تقتضي انصاف هؤولاء من خلال اقتراح قانون، يتناسب مع الظرف الاستثنائي القائم، ويرمي الى اعفاء موظفي الفئة الثالثة الذين يستوفون شرط الدرجة المطلوبة للترفيع الى الفئة الثانية من شرط الدورة التدريبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) المعدلة بموجب القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000، لمدة سنة.
اتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في اقرب وقت".
أخبار لبنان
قانون
للنائب
عبدالله
لإعفاء
موظفين
الادارة
العامة
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
0
أخبار لبنان
2025-07-17
إقتراح قانون للنائب عبدالله يتعلق بتنظيم عمل مؤسساتت الرعاية الصحية المنزلية
أخبار لبنان
2025-07-17
إقتراح قانون للنائب عبدالله يتعلق بتنظيم عمل مؤسساتت الرعاية الصحية المنزلية
0
أخبار لبنان
2025-07-29
لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة
أخبار لبنان
2025-07-29
لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة
0
أخبار لبنان
2025-07-24
الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون وكلفت عقيص إعداد دراسة
أخبار لبنان
2025-07-24
الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون وكلفت عقيص إعداد دراسة
0
أخبار لبنان
2025-06-29
رابطة موظفي الادارة العامة: توقف تحذيريّ عن العمل داخل الإدارات العامة
أخبار لبنان
2025-06-29
رابطة موظفي الادارة العامة: توقف تحذيريّ عن العمل داخل الإدارات العامة
0
أخبار لبنان
08:40
سلام خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار: نريدكم مشاركين فاعلين في لبنان في سياسته واقتصاده وثقافته
أخبار لبنان
08:40
سلام خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار: نريدكم مشاركين فاعلين في لبنان في سياسته واقتصاده وثقافته
0
أخبار لبنان
08:22
وزير الصناعة: تقرير يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني
أخبار لبنان
08:22
وزير الصناعة: تقرير يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني
0
أخبار لبنان
08:09
وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان
أخبار لبنان
08:09
وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان
0
أخبار لبنان
08:01
المفتي دريان ترأس افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي في القاهرة حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي": أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى
أخبار لبنان
08:01
المفتي دريان ترأس افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي في القاهرة حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي": أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى
0
خبر عاجل
2025-08-07
وزير العمل للـLBCI: لم نعلن إنسحابنا من الحكومة إنما عبرنا عن موقف وندرس مشاركتنا في الجلسات حسب البنود ومصلحة لبنان هي العليا
خبر عاجل
2025-08-07
وزير العمل للـLBCI: لم نعلن إنسحابنا من الحكومة إنما عبرنا عن موقف وندرس مشاركتنا في الجلسات حسب البنود ومصلحة لبنان هي العليا
0
أخبار لبنان
2025-08-09
سعد الحريري: الجيش سيبقى صمام الأمان في صون السلم الأهلي والاستقرار
أخبار لبنان
2025-08-09
سعد الحريري: الجيش سيبقى صمام الأمان في صون السلم الأهلي والاستقرار
0
أمن وقضاء
2025-08-10
يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...
أمن وقضاء
2025-08-10
يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...
0
آخر الأخبار
2025-08-09
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة عيناتا قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد
آخر الأخبار
2025-08-09
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة عيناتا قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد
0
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
0
آخر الأخبار
07:40
لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات
آخر الأخبار
07:40
لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات
0
آخر الأخبار
07:30
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
آخر الأخبار
07:30
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
0
أخبار لبنان
06:30
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
أخبار لبنان
06:30
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
0
أخبار دولية
13:55
الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل
أخبار دولية
13:55
الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل
0
أخبار دولية
13:31
مذيعو أخبار من صنع الـAI
أخبار دولية
13:31
مذيعو أخبار من صنع الـAI
0
أخبار دولية
13:31
الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان
أخبار دولية
13:31
الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان
0
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
0
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
1
أخبار لبنان
13:33
الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..
أخبار لبنان
13:33
الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..
2
فنّ
14:33
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
فنّ
14:33
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
3
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
5
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
6
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-8-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
Learn More