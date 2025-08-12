"كهرباء لبنان": عودة تدريجية للتيار في مختلف المناطق

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إعادة ربط معملي المحركات العكسية في الذوق والجية قريبًا، ريثما تصبح جاهزة للتشغيل.



وأكّدت المؤسسة أنّها باشرت بإعادة التغذية بالتيار الكهربائيّ، تدريجيًا، إلى مختلف المناطق اللبنانية، مع إعطاء أولوية لتزويد المرافق الحيوية والأساسية في الدولة مثل مطار رفيق الحريري الدوليّ، مضخات المياه، والسجون المركزية، الصرف الصحيّ وقصور العدل.



ولفتت إلى أنّ الفرق الفنية المختصة تعمل جاهدةً، منذ منتصف ليل السبت الأحد الماضي، لإعادة التيار الكهربائيّ تدريجيًا إلى مختلف المناطق اللبنانية، وضمان استقرار الشبكة.



ودعت المواطنين إلى تفهّم هذه الظروف الطارئة.